Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, milli muharip uçak KAAN’ın Endonezya’ya ihracına yönelik ilk resmi adımın atıldığını duyurdu. Türk mühendisliğinin küresel güvenlikte söz sahibi olacağı bu proje, ortak üretim ve teknoloji paylaşımıyla hayata geçecek.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye’nin savunma sanayisindeki gurur kaynağı milli muharip uçak KAAN'un uluslararası arenada yeni bir başarıya imza attığı haberini duyurması ardından Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayan Prof. Dr. Haluk Görgün, KAAN’ın Endonezya’ya ihracatına yönelik ilk resmi adımın, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’nun huzurunda atıldığını açıkladı.

ORTAK ÜRETİM VE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Prof. Dr. Görgün, projenin TUSAŞ ana yükleniciliğinde, Endonezya’nın önde gelen savunma sanayii firmalarıyla ortak üretim ve teknoloji paylaşımı temelinde yürütüleceğini belirtti.

Bu iş birliği, stratejik ortaklığın en somut örneklerinden biri olarak değerlendirildiğini ifade eden Prof. Dr. Görgün, “Bir asrı aşan havacılık yolculuğumuzda, şimdi kendi 5. nesil savaş uçağımızı dost ülkelerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Türk mühendisliğinin imzası, küresel güvenlik mimarisine yön veriyor” dedi.

https://twitter.com/halukgorgun/status/1932728541969256813

KAAN’ın, Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ gibi Türk havacılık öncülerinin mirasını taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Görgün, “Bir zamanlar göğe bakıp ‘bir gün bizim de uçağımız olacak’ diyen ecdadın duası, mühendislerimizin aklıyla, milletimizin kararlılığıyla birleşti. KAAN, yerli havacılık serüvenimizin en ileri adımlarından biridir” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde milli teknoloji hamlesinin sınırları aştığını belirten Görgün, savunma sanayiinin her zaman daha iyisini hedeflediğini vurguladı.