Büyükakın, olayın kontrol altında olduğunu belirterek, vatandaşların endişelenmesine gerek olmadığını ifade etti.

TÜPRAŞ tesislerinde gerçekleştirilen tatbikat esnasında yaşanan patlama sonrası, kısa süreli bir yangın çıktı. Olay yerine hızla müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, tatbikatın tüm ilgili kurumların bilgisi dahilinde olduğunu belirtti ve şunları kaydetti:

“TÜPRAŞ içinde planlı bir tatbikat gerçekleştiriliyordu. Bu tatbikat sırasında beklenmeyen bir olumsuzluk yaşandı, fakat şu anda olay tamamen kontrol altında. Yangın başarıyla söndürüldü ve halkımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değil.”

TÜPRAŞ yetkililerinin de olayla ilgili incelemeleri sürdürdüğü ve tatbikatta alınacak yeni güvenlik önlemleri üzerine çalışıldığı bildirildi. Patlama sonucu herhangi bir yaralanma olmadığı açıklandı.

Kaynak : PHA