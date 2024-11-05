Özel, yetim ilaç ve nadir hastalıklarla mücadelede ilaçlara erişim sorununun çözülmesi gerektiğini belirterek, CHP'nin iktidarında bu ilaçların vatandaşlara sağlanacağı sözünü verdi.

"Yetim İlaç Konusunda Güvence Veriyoruz"

Toplantıda konuşan Özgür Özel, nadir hastalıklarla boğuşan bireylerin yaşadığı sıkıntılara vurgu yaparak, Türkiye’de yetim ilaç sorununun giderek büyüdüğünü ifade etti. Özel, bu sorunun insan hakları temelinde çözülmesi gerektiğine dikkat çekerek, “CHP’nin iktidarında yetim ilaç diye bir şey kalmayacak. Vatandaşlarımız doğru ve akılcı sağlık politikalarıyla ilaçlarına erişebilecek. Bu ilaçlar, en çok ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımıza ulaştırılacak” dedi.

Türkiye’de pek çok insanın, nadir hastalıklarla ilgili ilaçlarına erişmek için çeşitli yasal süreçlerde çaba gösterdiğini belirten Özel, bu durumun toplumsal bir sorun haline geldiğini söyledi. “Hastalarımız, yetim ilaçlarına ulaşabilmek için mahkemelere başvurmak zorunda kalıyor. CHP olarak sağlıkçı milletvekillerimizle bu konuyu Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde birinci gündem maddesi yapacağız,” diyen Özel, konuya ilişkin çözüm önerilerini de paylaştı.

Bülent Ecevit’in Anısı ve Sosyal Demokrasi Vurgusu

CHP Genel Başkanı Özel, konuşmasında partinin geçmiş liderlerinden Bülent Ecevit'i anarak, onun sosyal demokrasi yolundaki katkılarını hatırlattı. Ecevit'in toplumun geniş kesimlerine ulaşma vizyonunun, CHP’nin bugününe ışık tuttuğunu ifade eden Özel, “Ecevit, Türkiye’nin en ücra köşesine kadar ulaşarak sosyal demokrasiyi anlatmış, bu ülkenin işçisiyle, köylüsüyle, memuruyla kucaklaşmış bir liderdi,” dedi.

Özel, Ecevit’in toplumsal huzur ve adaletin sembolü olduğunu belirterek, “Ecevit’in liderliği döneminde Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkla olan bağı çok güçlüydü. Bugün, bizler de aynı kararlılıkla ilerliyor ve Ecevit'in toplumsal adalet vizyonunu sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kronik Hastalıklara Karşı Sağlık Güvencesi Talebi

Özel, diyabet gibi kronik hastalıklardan muzdarip çocukların yaşadığı sorunlara değinerek, Türkiye'deki tedavi yetersizliklerinin altını çizdi. Özellikle diyabet hastası çocukların insülin pompalarına ve kan şekeri ölçüm sensörlerine erişim sorununun acil çözülmesi gerektiğini belirten Özel, Sağlık Bakanlığı’nın daha önce verdiği sözleri tutmasını istedi. “Diyabetli çocuklarımızın gün içinde parmaklarının defalarca delinmesi gerekiyor. Dünyada bu durum sensörlerle çözülebiliyorken, Türkiye’de çocuklarımız hâlâ eski yöntemlerle tedavi görüyor” diye konuşan Özel, çocukların sağlık haklarına erişiminin bir lüks değil, gereklilik olduğunu söyledi.

"Yetim İlaçlar Vatandaşın Hakkıdır"

Yetim ilaç konusuna da değinen Özel, yetim ilaçların üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle pek çok ilacın yurtdışında dahi ulaşılmasının zorlaştığını belirtti. Türkiye’de yetim ilaç konusunda ciddi bir politika eksikliği yaşandığını ifade eden Özel, “Yetim ilaçlar vatandaşın en temel sağlık hakkıdır ve devlet bu konuda gerekli adımları atmalıdır,” dedi.

Plan Bütçe Komisyonu’nda yetim ilaç sorununu yıllardır dile getirdiklerini söyleyen Özel, CHP olarak bu konuda kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ve sağlık alanında kalıcı çözümler üretecek politikalar geliştirdiklerini belirtti. Özel, CHP’nin iktidarında bu sorunun kökten çözüleceğini vaat ederek, “Bu çocuklar, gençler ve yaşlılar ilaçsız kalmayacak. Türkiye’de yetim ilaç sorunu bizim yönetimimizde tarih olacak,” ifadelerini kullandı.

Sağlık Politikalarında Şeffaflık ve Eşitlik Vurgusu

CHP Genel Başkanı Özel, toplantının sonunda sağlık politikalarının eşitlikçi bir temelde ele alınması gerektiğine değindi. “Herkesin sağlığa erişim hakkı vardır. Sağlık bir imtiyaz değil, temel insan hakkıdır,” diyen Özel, hükümetin sağlık alanında şeffaflık ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde hareket etmesini talep etti.

Sağlık alanındaki eksikliklerin kapatılması adına sağlıkçı milletvekillerinin çalışmalarına devam edeceğini belirten Özel, “Bizim için sağlıklı bir toplum, güçlü bir Türkiye’nin temelidir. Sağlıkta eşitlik ilkesiyle hareket edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak : PHA