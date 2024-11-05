Başkan Tutdere ve beraberindeki heyet, çevre dostu ve yenilikçi toplu taşıma araçlarının üretim tesislerinde detaylı incelemelerde bulundu. Bu süreçte heyet, otonom araçların özellikleri ve Adıyaman’a uygulanabilirlik potansiyeli üzerine firma yetkilileriyle görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, otonom toplu taşıma sistemlerinin yönetildiği İşletme Yönetim Merkezi’ni ziyaret eden ekip, araçların yönetim süreçlerini yerinde gözlemledi.

Test sürüşüne katılan Başkan Tutdere, çevre dostu ve modern ulaşım çözümlerinin Adıyaman’a kazandırılması için bu ziyaretin önemli bir adım olduğunu belirtti. Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, “Daha yaşanabilir, çevreye duyarlı ve modern bir Adıyaman için yenilikçi toplu taşıma çözümlerini şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA