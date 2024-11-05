Valiliğin, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını esas alan yönetim felsefesiyle Adıyaman halkının taleplerini titizlikle ele aldığı ifade edildi.

Her hafta Salı günleri düzenlenen "Halk Buluşmaları"nda vatandaşların taleplerini dinleyen Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, bu hafta da birçok vatandaşı ağırlayarak, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Vali Varol, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada vatandaşların ihtiyaçlarını not aldırarak, sorunların çözümü için ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi.

Valilik açıklamasında, "Valimiz Sayın Dr. Osman Varol, vatandaşlarımızla dertleşerek onların gönlüne dokunmaya devam ediyor. Çözüm ve sonuç odaklı yapılan halk buluşmalarında, iletilen taleplerin hızla değerlendirilmesi için gerekli adımlar atılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA