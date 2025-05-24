Merkeze çekilen Vali Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından hazırlanan video ile Tunceli’ye veda etti

Tekbıyıkoğlu'nun paylaştığı videoda, valilik görevi süresince Tunceli’de gerçekleştirdiği projeler, kamu ziyaretleri, sosyal etkinlikler ve yerel halkla etkileşimleri yer aldı. Video sonunda, “Bu video, görev süresince Tunceli’ye kattıklarıyla iz bırakan Sayın Valimize bir veda ve teşekkür hediyesi olarak Tunceli Valiliği'nin armağanıdır” notu dikkat çekti.

Merkeze Çekilme Kararının Ardındaki İddialar

Vali Tekbıyıkoğlu’nun merkeze çekilmesi sonrası kamuoyunda çeşitli iddialar gündeme geldi. Tekbıyıkoğlu’nun, terör örgütü PKK’nın kurucularından Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun için kentte anma töreni düzenlenmesine karşı çıktığı; ancak İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda etkinliğe izin verilmesine sıcak bakmadığı öne sürüldü.

İddiaya göre Tekbıyıkoğlu, bu süreçten duyduğu rahatsızlık nedeniyle merkeze çekilme talebini kendi isteğiyle Bakanlığa iletti. Bu iddialar resmi makamlarca doğrulanmazken, İçişleri Bakanlığı sadece “Vali Tekbıyıkoğlu merkeze çekilmiştir” açıklamasını yapmakla yetindi.

Kamuoyunda Yankı Uyandırdı

Vali Tekbıyıkoğlu’nun görev değişikliği kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı veda videosuna destek ve teşekkür mesajları iletti. Özellikle terörle mücadelede sergilediği kararlılıkla öne çıktığı belirtilen Tekbıyıkoğlu, Tunceli’de görev yaptığı dönemde kamu düzeni ve sosyal projeler açısından sıkça gündeme gelmişti.

Kaynak : PHA