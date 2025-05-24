Sarı-lacivertliler Panathinaikos’u mağlup etti, finalde Fransız temsilcisi Monaco ile karşılaşacak

Fenerbahçe Beko mücadeleye yüksek enerjiyle başladı. İlk çeyreği 22-12 önde kapatan temsilcimiz, soyunma odasına da 38-33’lük üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte skoru dengelemeye çalışan Panathinaikos’a karşı iyi savunma yapan Fenerbahçe, bu bölümü 55-48 önde tamamladı. Son periyotta rakibine geçit vermeyen sarı-lacivertli ekip, parkeden 82-76 galip ayrıldı.

Finalde Rakip: Monaco

Yarı finalin diğer ayağında Yunan temsilcisi Olympiakos'u 78-68 mağlup eden Fransız ekibi Monaco, finale yükselerek Fenerbahçe Beko’nun rakibi oldu. EuroLeague finali, 25 Mayıs Pazar günü TSİ 20.00’de Etihad Arena’da oynanacak. Üçüncülük maçında ise aynı gün TSİ 17.00’de Panathinaikos ile Olympiakos karşı karşıya gelecek.

Etihad Arena’da Büyük Destek: Ali Koç ve Volkan Demirel Tribünde

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte karşılaşmayı saha kenarından takip ederek takıma moral verdi. Kulüp efsanelerinden Volkan Demirel de sarı-lacivertlilere destek için tribündeki yerini aldı.

Maç Kadroları ve İstatistikler

Fenerbahçe Beko: Hall 18, Guduric 3, Hayes-Davis 7, Colson 3, Birch 2, McCollum 13, Baldwin 10, Melli 9, Tarık Biberovic 15, Sertaç Şanlı, Pierre 2

Panathinaikos AKTOR: Grant 15, Nunn 19, Cedi Osman 22, Hernangomez 5, Gabriel 4, Brown, Sloukas 2, Lessort 7, Papapetrou, Mitoglou, Ömer Faruk Yurtseven 2

Çeyrek Skorları:

Periyot: 22-12

Devre: 38-33

Periyot: 55-48

Maç Sonu: 82-76

Beş faulle oyundan çıkan: 34.15 Nunn (Panathinaikos)

Ergin Ataman’dan Maç Sonu Açıklaması

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe’yi tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe bu gece kazanmayı bizden daha çok hak etti. Defansta çözüm bulamadık, şanslarımızı iyi değerlendiremedik. Hücumda forvetlerimizden yeterince sayı bulamadık. Fenerbahçe savunmada çok etkiliydi ve doğru pas kanallarını kapattı. Bizden daha agresif oynayarak galibiyeti aldılar.”

Olympiakos-Monaco Maçı: Fransız Temsilcisi Tarih Yazdı

Dörtlü Final’in ikinci yarı final mücadelesinde Monaco, güçlü rakibi Olympiakos’u 78-68 mağlup ederek tarihinde ilk kez EuroLeague finaline yükseldi. İlk yarısı dengeli geçen karşılaşmada Fransız ekibi, ikinci devrede Mike James ve Diallo’nun etkili performansıyla farkı açtı.

Olympiakos: Fournier 31, Williams-Goss 12, Milutinov 8

Monaco: Diallo 22, James 17, Blossomgame 12, Jaiteh 11

Çeyrek Skorları:

Periyot: 17-17

Devre: 32-35

Periyot: 51-57

Maç Sonu: 68-78

Final Takvimi (Etihad Arena – 25 Mayıs 2025, Pazar)

TSİ 17.00: Üçüncülük Maçı – Panathinaikos AKTOR vs Olympiakos

TSİ 20.00: Final Maçı – Fenerbahçe Beko vs Monaco

Kaynak : PHA