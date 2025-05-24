Vali Zorluoğlu: “Artık Diyarbakır’da yatırım, tarım ve turizmi konuşuyoruz”

Diyarbakır Zamanı Başladı

Projenin tanıtımı Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu’nun katılımıyla Pîrareş Köprüsü civarında düzenlenen etkinlikle başladı. Etkinlikte konuşan Vali Zorluoğlu, Diyarbakır’ın yeni dönemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonu, Diyarbakır’ın huzuruna ayrı bir anlam ve güç kazandırmıştır. Artık biz Diyarbakır’da yatırım, istihdam, tarım, sanayi ve en önemlisi turizmi konuşuyoruz.”

Vali Zorluoğlu, güven ortamının turizm yatırımlarını da tetiklediğini belirterek, bu yeni dönemi "Diyarbakır Zamanı" olarak tanımladı.

Antik Kral Yolu: Zamanın Koridoru

Projenin temelini oluşturan Kral Yolu'nun tarihsel arka planını da paylaşan Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kral Yolu, M.Ö. 7. yüzyılda Lidya Krallığı tarafından inşa edilen, İzmir Efes’ten Irak Ninova’ya kadar uzanan, 2.500 kilometrelik antik bir ticaret ve haberleşme hattıdır. Diyarbakır bu kadim yolun en önemli kavşaklarından biridir.”

Vali, Diyarbakır etabının tarihte ticaretten savaşa, ibadetten göçe birçok amaçla kullanıldığını ve medeniyetler arası bir geçiş yolu niteliği taşıdığını vurguladı.

32 Rota, 351 Kilometre, 6 İlçe

Proje kapsamında Diyarbakır merkez ile Eğil, Ergani, Çermik, Çüngüş ve Çınar ilçelerinde toplam 351 kilometrelik yürüyüş parkurları oluşturuldu. 32 ayrı rotanın her biri, hem doğa yürüyüşlerine hem de kültürel keşiflere olanak sağlıyor.

“Bu rotalar, Çüngüş’ten Çermik’e, Eğil’den Ergani’ye, Sur’dan Yenişehir’e ve Çınar’a kadar uzanan, Diyarbakır’ın tarihini, taşını, suyunu ve kültürünü her adımda hissettiren güzergâhlardır.” – Vali Murat Zorluoğlu

Valilik açıklamasında, rota haritalarının ve işaretlemelerin ulusal ve uluslararası trekking standartlarına uygun olarak tamamlandığı bilgisi de yer aldı.

Bölgesel İş Birlikleriyle Destekleniyor

Projede Diyarbakır Valiliği’nin koordinasyonunda Karacadağ Kalkınma Ajansı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, TÜRSAB ve Türk Hava Yolları’nın iş birliği ve destekleri bulunuyor. Proje; turizmin çeşitlendirilmesi, bölgenin kalkınması ve doğa sporları turizminin teşviki açısından büyük önem taşıyor.

“Doğa Tutkunlarını Diyarbakır’a Bekliyoruz”

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin dört bir yanındaki yürüyüş ve doğa sporu meraklılarına çağrıda bulunan Vali Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Diyarbakır artık bir huzur ve güven beldesidir. Tarihin ve tabiatın iç içe geçtiği bu rotalarda yürümek isteyen tüm doğa tutkunlarını kentimize bekliyoruz. Kral Yolu Yürüyüş Rotaları Projesi, Diyarbakır turizmine yeni bir soluk, yeni bir vizyon katacaktır.”

Kaynak : PHA