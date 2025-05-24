Sosyal medya üzerinden sahte ürün satışıyla vatandaşları dolandıran şüphelilere Jandarma’dan darbe.

Sosyal Medyada Tuzak Kurup Sahte Ürün Pazarladılar

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı’nın koordineli yürüttüğü soruşturmada, bazı şahısların sosyal medya alım-satım platformlarında boş elektronik sigara kutularını dolu ürün gibi göstererek satışa sundukları tespit edildi.

Bu yöntemle çok sayıda vatandaşı dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik olarak, 20 Mayıs 2025 tarihinde Bağlar ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda Malzemeler Ele Geçirildi

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda:

Dolandırıcılıkta kullanılan çok sayıda boş elektronik sigara kutusu,

5 adet cep telefonu,

Ve çeşitli dijital ve fiziksel dokümanlar ele geçirildi.

8 Kişi Gözaltına Alındı, 2’si Tutuklandı

Soruşturma kapsamında S.Ç., Y.D., M.M.E., Ö.B., S.F., H.C.D., M.E.K. ve A.Ç. isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 22 Mayıs 2025 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüphelilerden:

S.Ç., Y.D., S.F., M.M.E., A.Ç. ve M.E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı,

Ö.B. ve H.C.D. ise tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Jandarma’dan Güvence: “Dolandırıcılıkla Mücadele Kararlılıkla Sürecek”

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürüttüğümüz adli ve mülki görevlerimize artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA