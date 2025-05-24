MESKOM Kurucusu Bahtiyar Özdemir: “Kuryelik mesleğini yasal zemine oturtmak için buradayız.”

2025 yılı itibarıyla Türkiye’de motokurye hizmetlerinde önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. P1 ve P2 Yetki Belgeleri, ODY4 ve ÜDY4 belgeleri, 10 yaş altı motosiklet kullanımı, KURYE yeleği ve kask zorunluluğu gibi birçok yeni düzenlemeye ek olarak, artık motokuryelik yapan herkesin SRC Belgesi sahibi olması da şart hale geldi.

Motokurye SRC Belgesi Nedir ve Neden Önemlidir?

SRC Belgesi, taşımacılık sektöründe çalışanların mesleki yeterliliğini belgeleyen resmi bir belgedir. Motokurye SRC Belgesi ise, özellikle paket taşımacılığı yapan motorlu kuryeler için zorunlu hale gelmiş özel bir belge türüdür. Bu belge, sürücünün güvenli taşıma kurallarına hakim olduğunu, yasal sorumluluklarını bildiğini ve trafikte profesyonelce davranabileceğini gösterir.

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Artık hiçbir motokurye, SRC Belgesi olmadan yasal olarak taşımacılık faaliyeti yürütemeyecek. Bu da hem bireysel çalışanları hem de kurumsal firmaları yakından ilgilendiriyor.

MESKOM’dan Tam Kapsamlı Destek: Belge Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri

Sektörün ihtiyaçlarını yakından takip eden ve motokuryelik mesleğini profesyonelleştirmeyi hedefleyen MESKOM, yeni döneme uyum sağlamak isteyen herkes için danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunuyor. SRC Belgesi alma sürecinden P1-P2 Yetki Belgelerine, ODY4 ve ÜDY4 eğitimlerinden motosiklet yaş kriterlerine kadar tüm süreçlerde yanınızdayız.

Kurucumuz Bahtiyar Özdemir, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Amacımız, kayıt dışılığı önlemek, sektörde kalite ve güvenliği artırmak. MESKOM olarak motokurye mesleğini geleceğe taşıyacak tüm düzenlemelerin arkasındayız. Bireysel ve kurumsal tüm motokuryelerin bu süreci eksiksiz tamamlaması için yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

SRC’siz Motokurye Olmak Artık Mümkün Değil!

Yeni düzenlemelerle birlikte SRC Belgesi olmayan motokuryeler cezai yaptırımlarla karşılaşabilir. Bu nedenle hem yasal sorumluluklarınızı yerine getirmek hem de sektörde uzun vadeli ve profesyonel bir kariyer inşa etmek için SRC belgenizi bir an önce almalısınız.

Motokurye SRC Belgesi Nasıl Alınır?

MESKOM’a başvurarak eğitim programına kayıt olun.

Uygunluk durumunuza göre gerekli evrakları tamamlayın.

Eğitimi başarıyla tamamlayarak sınavdan geçin.

SRC Belgenizi alın ve yasal olarak motokurye hizmeti vermeye başlayın.

Profesyonel Motokurye Olmanın İlk Adımı: SRC Belgesi

Eğer siz de motokurye olarak yasal zeminde çalışmak, cezalardan kaçınmak ve müşteri güvenini artırmak istiyorsanız, SRC Belgesi başvurunuzu hemen yapmalısınız. MESKOM olarak tüm süreci sizin adınıza takip ediyor, en hızlı ve doğru şekilde belgenizi almanıza yardımcı oluyoruz.

👉 Şimdi Başvurun – Profesyonel Motokurye Olun!

SRC Belgesi danışmanlığı ve eğitim hizmetleri için bizimle iletişime geçin.

https://www.meskombilgi.com