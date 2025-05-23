“Enflasyon Tahmini İmkânsızlıkla Eşdeğer”

Açıklamasında yılın ilk dört ayında gerçekleşen TÜİK verilerine dikkat çeken Alsan, şu değerlendirmede bulundu:

“Ocak-Nisan döneminde TÜFE artışı %13,36 olarak gerçekleşti. Kalan sekiz ayda bu tahminin tutması için her ay enflasyonun ortalama %1,13’te kalması gerekiyor. Mevcut gidişat, ekonomik koşullar ve üretim maliyetleri göz önüne alındığında bu rakam sadece temenniden ibarettir. Gerçeklikten uzak, halkın aklıyla alay eden bir senaryodur.”

“Çözüm Değil, Daha Büyük Bir Kriz Üretiliyor”

Sıkı para politikalarının toplum üzerindeki etkilerine de dikkat çeken İl Başkanı Alsan, dar ve sabit gelirli kesimin büyük sıkıntılar yaşadığını belirtti:

“Krediye ulaşmak neredeyse imkânsız hale geldi. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlarımız borç batağında. Esnaf kepenk indiriyor, çiftçi üretimden vazgeçiyor. Ülke bir çıkmazın içine itilmiş durumda. Ancak ne Hazine’den ne Merkez Bankası’ndan çözüm odaklı yapısal adımlar görebiliyoruz.”

“Kamu İsrafı ve Hukuksuzluk Ekonomiyi Zayıflattı”

Kamu yönetimini de hedef alan Alsan, israf, liyakatsizlik ve denetimsizlik eleştirilerinde bulundu:

“Bugün yaşadığımız ekonomik kırılganlık bir tesadüf değil. Kamu harcamalarında tasarruf yapılmadı, yolsuzlukla mücadelede şeffaflık sağlanmadı. Hukuka aykırı kararlarla piyasaya güven verileceğine, belirsizlik hâkim kılındı. Bu yanlışların bedelini yine halk ödüyor.”

“Merkez Bankası Bilimsellikten ve Güvenden Uzak”

Merkez Bankası’nın bağımsızlığına ve işleyişine dair eleştirilerini de dile getiren Alsan, şu ifadelere yer verdi:

“Ekonomiyi yönetmesi beklenen kurum, bilimsellikten uzak kararlarla iş yapıyor. Piyasayla iletişimi kopmuş, güven vermeyen bir yapı haline geldi. Oysa olması gereken; hesap verebilir, öngörülebilir ve şeffaf bir merkez bankasıydı. Bugünkü derin krizin arkasında bu eksiklikler yatıyor.”

“Anahtar Parti Halktan Yana Bir Ekonomi Vizyonuyla Hazır”

Alsan, Anahtar Parti’nin ekonomik vizyonuna ilişkin de mesaj vererek, adalet temelli bir kamu yönetimi inşa etme kararlılığını vurguladı:

“Anahtar Parti olarak biz bu milletin alın terini, emeğini ve umudunu sembolik hedeflerle tüketen hiçbir anlayışa seyirci kalmayacağız. Adil bir kamu yönetimi, halktan yana ekonomi politikaları ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir sistem inşa etme kararlılığındayız. Biz çözüm için varız, bahane üretmek için değil.”

Kaynak : PHA