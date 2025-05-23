Deprem sonrası dayanışma çalışmalarıyla öne çıkan dernek, yeni dönemde faaliyetlerine hız kesmeden devam edecek

Deprem Sürecindeki Aktif Rolüyle Öne Çıktı

Adalı-HİNİÇ Derneği, 6 Şubat depremlerinden sonra özellikle köy halkının ihtiyaçlarının karşılanması ve yardımların organize edilmesi konusunda aktif rol oynadı. Dernek, afetin hemen ardından sahada yer alarak hem İstanbul’daki hem de Adıyaman’daki üyeleriyle dayanışma ağları kurdu. Gıda ve barınma yardımlarından psikososyal destek çalışmalarına kadar pek çok alanda hizmet veren dernek, köy dayanışmasının örnek bir temsilcisi oldu.

İstanbul'daki Öğrencilere Yönelik Destek Faaliyetleri

Dernek aynı zamanda İstanbul'a üniversite eğitimi için giden gençler için burs, konaklama ve rehberlik gibi pek çok konuda destek sağlıyor. Başkan Hüseyin Teke’nin öncülüğünde yürütülen bu faaliyetler, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor. Öğrencilerin aidiyet duygusunu güçlendirmeye yönelik etkinlikler de dernek bünyesinde düzenli olarak yapılıyor.

“Hizmet Ettiğimiz Yer Sadece Köyümüz Değil, Kültürümüzdür”

Yeniden başkanlığa seçilmesi sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Hüseyin Teke, şunları kaydetti:

“Bu görev bizim için sadece bir yöneticilik değil, köyümüzle ve kültürümüzle bağ kurmanın, dayanışmanın bir yolu. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem Adıyaman'da hem de İstanbul'da varlığımızı sürdürecek, insanımıza dokunan projelere imza atacağız.”

Yeni Dönemde Hedef: Kültürel ve Sosyal Faaliyetlerin Artırılması

Yeni dönemde derneğin sadece yardım ve destek değil, kültürel etkinliklere de ağırlık vereceği öğrenildi. Köyün geleneksel yaşam tarzını ve değerlerini yaşatmak, genç nesillere aktarmak amacıyla çeşitli etkinlikler, söyleşiler ve kültürel buluşmalar planlanıyor.

Adalı-HİNİÇ Derneği'nin köy kültürünü koruma ve dayanışmayı büyütme yönündeki çabaları, diğer köy derneklerine de örnek teşkil etmeye devam ediyor.

Kaynak : PHA