Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, saat 16.50 sularında Pasinler ilçesine bağlı Büyüktüy Mahallesi’nde bulunan asfalt şantiyesinde yaşanan patlamaya ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini belirterek, patlama kontrol altına alındıktan sonra olayın neden kaynaklandığı, ihmalin olup olmadığı yapılacak araştırmanın ardından ortaya çıkacağını söyledi.

????Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, bugün 16.50 sularında Pasinler’e bağlı Büyüktüy Mahallesi’ndeki asfalt şantiyesinde meydana gelen patlamaya ilişkin bir basın açıklaması yaptı: pic.twitter.com/ZcSrFmauXy— T.C.Erzurum Valiliği (@ErzurumValiligi) May 23, 2025

Vali Çiftçi, olayın detaylarına ve alınan önlemlere dair kamuoyunu bilgilendirdi.