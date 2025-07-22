Zeytinliklerin maden alanlarına açan yasa 255 kabul 199 ret oyu ile kabul edildi.

Tüm ülkemize geçmiş olsun. Portekizde taşınması bile yasakken biz direk keseceğiz zeytin ağaçlarını!

Dünyada kesilmesi yasak olan başlıca iki ağaç, Zeytin ve Sakız ağaçlarıdır...

Kesilmediği müddetçe sonsuza kadar yaşarlar...

Zeytin, sonsuzluktur!

Dere bırakmadı,

Orman bırakmadı,

Mera bırakmadı,

Tarla bırakmadı, Kıyı bırakmadı, Ağaç bırakmadı,

Yayla bırakmadı,

Yeşil bırakmadı.

Bize poşet satıp çevreyi koruyacakmış !

Bu yasa, doğamızı talan eden bir çevre katliamıdır.Maden şirketlerinin kâr hırsına hizmet eden bu düzenleme, ormanlarımızı, sularımızı ve tarım arazilerimizi geri dönüşü olmayan bir yıkıma sürüklüyor.Geleceğimizi çalan bu yasaya dur diyelim.

#ZeytinimeDokunma