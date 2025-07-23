Bir belediye başkanını evde tutmak, sadece bir kişiyi değil; onu seçen binlerce insanın iradesini hapsetmektir.
Adıyaman halkı, depremin yıktığı bir şehirde ayağa kalkmak için sandığa gitti ve tercihini Sn. Abdurrahman Tutdere’den yana kullandı. Değişim dedi ve değiştirdi. Şimdi o irade, bir elektronik kelepçeyle susturulmaya çalışılıyor!
halkın oyuyla gelen bir başkan, suçu sabitlenmeden, yargı kararı olmadan ev hapsine mahkûm ediliyor.
Oysa başkanlık makamı evde değil, Adıyaman Belediyesi’ndedir. Başkanın görevi; halkla iç içe olmak, şehrin sorunlarına çözüm üretmek, gece gündüz sahada olmaktır.
Elektronik kelepçe; bir belediye başkanına değil, ancak suçu sabit olanlara takılır.
Hakkında yargı kararı olmayan birine bu uygulama, insan onuruna ve hukuk devletine yakışmaz.
Çünkü:
İrade halkındır!
Adalet, haksızlığı değil, hakkı korumak içindir!
Elektronik kelepçelerle demokrasi susturulamaz!
Adalet; suç varsa delille ortaya koymaktır.
Adalet; seçilmişlere saygı duymaktır.
Adalet; halkın iradesine müdahale etmemektir.
Adalet,toplumların düzenini sağlar.
Her zaman söylediğim gibi; seçimle gelen seçimle gitmelidir, talimatlarla değil.
Gazeteciliğin hakkını veren Haci Bogatekin abimin çektiği resim karesi hepimizi düşündürmelidir.
Sn. Abdurrahman Tutdere derhal görevine dönmelidir.
Çünkü halkın iradesi kelepçelenemez!
#Adalet
#TutdereYalnızDeğil
#Halkınİradesikelepçelenemez