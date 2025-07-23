Bir belediye başkanını evde tutmak, sadece bir kişiyi değil; onu seçen binlerce insanın iradesini hapsetmektir.

Adıyaman halkı, depremin yıktığı bir şehirde ayağa kalkmak için sandığa gitti ve tercihini Sn. Abdurrahman Tutdere’den yana kullandı. Değişim dedi ve değiştirdi. Şimdi o irade, bir elektronik kelepçeyle susturulmaya çalışılıyor!

halkın oyuyla gelen bir başkan, suçu sabitlenmeden, yargı kararı olmadan ev hapsine mahkûm ediliyor.

Oysa başkanlık makamı evde değil, Adıyaman Belediyesi’ndedir. Başkanın görevi; halkla iç içe olmak, şehrin sorunlarına çözüm üretmek, gece gündüz sahada olmaktır.

Elektronik kelepçe; bir belediye başkanına değil, ancak suçu sabit olanlara takılır.

Hakkında yargı kararı olmayan birine bu uygulama, insan onuruna ve hukuk devletine yakışmaz.

Çünkü:

İrade halkındır!

Adalet, haksızlığı değil, hakkı korumak içindir!

Elektronik kelepçelerle demokrasi susturulamaz!

Adalet; suç varsa delille ortaya koymaktır.

Adalet; seçilmişlere saygı duymaktır.

Adalet; halkın iradesine müdahale etmemektir.

Adalet,toplumların düzenini sağlar.

Her zaman söylediğim gibi; seçimle gelen seçimle gitmelidir, talimatlarla değil.

Gazeteciliğin hakkını veren Haci Bogatekin abimin çektiği resim karesi hepimizi düşündürmelidir.

Sn. Abdurrahman Tutdere derhal görevine dönmelidir.

Çünkü halkın iradesi kelepçelenemez!

#Adalet

#TutdereYalnızDeğil

#Halkınİradesikelepçelenemez