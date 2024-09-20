Peşin ödeme yapanlara yönelik kampanya kapsamında, borçlarını toplu şekilde ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak.

"Kampanya Detayları"

Kampanya süresi: 23 Eylül - 18 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

Katılım koşulları: TOKİ’den konut veya iş yeri satın almış ve taksitleri 2023 yılı Haziran ayı itibarıyla başlayan vatandaşlar, kalan borçlarının tamamını veya en az yüzde 25’ini ödeyerek bu indirimden faydalanabilecek.

"Taksit durumu: Kalan taksit sayısının 12 aydan fazla olması gerekiyor"

Başvuru süreci: İndirim kampanyasına katılmak isteyenler, satış işlemlerinin yapıldığı bankaya giderek başvuruda bulunabilecek. Başvuru sırasında "borcu yoktur" belgesi ve emlak beyan değerini gösteren belgelerin sunulması gerekiyor.

"Borcunun Yüzde 25'ini Ödeyenler de İndirimden Faydalanabilecek"

Peşin ödeme yapamayan vatandaşlar için de bir fırsat sunuluyor. Borcun tamamını ödemek yerine, en az yüzde 25’ini kapatanlar da aynı oranda indirimden yararlanabilecekler.

"Bakan Kurum'dan Açıklama"

Bakan Murat Kurum, kampanyanın vatandaşların talepleri doğrultusunda hazırlandığını belirterek, "TOKİ’den ev veya iş yeri satın alan vatandaşlarımıza, borçlarını kapatma fırsatı sunuyoruz. Peşin ödeme yapanlar için yüzde 25 indirim uygulayacağız. Borcunun en az yüzde 25’ini ödeyenler de aynı indirimden faydalanabilecek" dedi.

"Başvuru Şartları"

İndirime katılmak isteyenlerin, bankaya başvuru yaparken borçlarının güncel olması, geçmişe dönük herhangi bir taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. İndirimi değerlendirmek isteyen vatandaşlar, belirtilen tarihler arasında ilgili bankaya gerekli belgelerle başvurularını yapabilecekler.

Kaynak : PHA