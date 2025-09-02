Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından, 14 Ağustos 2025’te gerçekleştirilen 360 sayılı toplantıda alınan kararla, tüketicilerin ekonomik davranışlarını önemli ölçüde bozabilecek nitelikteki ve gizemli kutu ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğuna hükmedildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu doğrultuda, gizemli kutu ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğu değerlendirilmiş, söz konusu tanıtımlar hakkında erişim engeli uygulanmasına, yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılması için ilgili kurumlara başvurulmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici haklarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklam faaliyetleriyle etkin mücadele edilmesi ve özellikle genç tüketicilerin bu tür sitelerin olumsuz etkilerinden korunması amacıyla denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Tüketicilerimizin haklarını ihlal eden kişi ve platformlar hakkında mevzuat çerçevesinde gerekli idari yaptırımlar uygulanmaya devam edilecektir."

Kaynak : PHA