Edinilen bilgiye göre yangın, sabah erken saatlerde Ciritmeydan Mahallesinde meydana geldi. A.Ç’ye ait evin balkon ve odasında dumanlar ile alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 30 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında hafif çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak : PHA