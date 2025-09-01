Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantı’sında, Adıyaman Üniversitesi’ne ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrencilere “İlimize Hoş Geldiniz Projesi” kapsamında 2 aylık ulaşım desteği meclisten geçerek onaylandı.

Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, 9’u ana gündem maddesi olmak üzere toplam 14 madde oylandı. Toplantının öne çıkan maddesi ise Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin önerisiyle gündeme gelen “İlimize Hoş Geldiniz Projesi” oldu.

Öğrencilere 2 ay ücretsiz ulaşım desteği

Alınan karara göre, 2025–2026 eğitim-öğretim yılında Adıyaman Üniversitesi’ne ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler, belediyeye ait toplu taşıma araçlarında 2 ay boyunca ücretsiz ulaşım desteği alacak. Destek kapsamında öğrencilere, aylık 60 biniş hakkı tanınacak.

“Amacımız, öğrencilerimizin ekonomik yükünü hafifletmek”

Başkan Tutdere, projeye ilişkin açıklama yaparak, “Adıyaman’a gelen öğrenciler yalnızca kendi ailelerinin değil, artık hepimizin evladı. Sosyal belediyecilik anlayışımız ve eğitime verdiğimiz önem gereği; öğrencilerimizin yol masraflarını hafifletmek, ilk dönemde karşılaşacakları ekonomik yükü azaltmak amacıyla bu desteği hayata geçiriyoruz. Adıyaman Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilerimizin şehrimize kısa sürede uyum sağlamalarını, burayı kendi evleri gibi hissetmelerini istiyoruz. Kapımız da, gönlümüz de onlara sonuna kadar açıktır” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA