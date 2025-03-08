"Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yapıyoruz"

Ticaret Bakanlığı'nın piyasa düzenlemeleri ve denetim faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Bolat, “Bakanlık olarak Türkiye’nin ihracat ve ithalat düzenlemelerini yürütmenin yanı sıra gümrüklerin yönetimi ve denetiminden de sorumluyuz. Bunun yanında ticaretin neredeyse tüm sektörlerinde düzenlemeler yapıyoruz” dedi.

Özellikle piyasa gözetimi ve tüketici haklarını koruma konusunda yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirten Bolat, “Haksız fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında marketler, emlak, kuyumculuk ve otomotiv sektörlerinde sıkı denetimler yapıyoruz. Tüketicilerimizin güvenli, hijyenik ve makul fiyatlarla ürünlere ulaşmasını sağlamak için aldığımız tedbirleri titizlikle uyguluyoruz” diye konuştu.

"Otomotiv ve Emlak Sektörlerinde Fiyat İstikrarı Sağladık"

Bakan Bolat, özellikle otomotiv ve emlak sektörlerinde yapılan düzenlemelerle spekülatif fiyat artışlarının önüne geçildiğini belirterek, “Göreve geldiğimizde otomotiv sektöründeki ikinci el piyasasında ciddi çalkantılar vardı. Yaptığımız düzenlemelerle bu dalgalanmalar durdu ve fiyatlar geri çekildi. Aynı şekilde emlak piyasasında da disiplin sağladık, reel piyasa fiyatlarında gerileme oldu” ifadelerini kullandı.

"Fahiş Fiyatlarla Mücadelede Kararlıyız"

Marketlerde fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede sıkı denetimlerin devam ettiğini belirten Bolat, “Gıda fiyatlarının düşürülmesi konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor. Hallerde ve marketlerde yapılan düzenlemelerle birlikte tüketicilerin daha uygun fiyatlarla ürünlere ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Piyasaların genel olarak istikrara kavuştuğunu ifade eden Bolat, “2024 Haziran ayından bu yana piyasalarda ciddi bir istikrar var. Ürün arzında hiçbir problem bulunmuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde hareket ediyor, gerektiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimlerini koordine ediyoruz. Rekabet Kurulu da piyasa dengesini bozan şirketlere yönelik soruşturma ve cezai işlemleri yürütüyor” şeklinde konuştu.

"Enflasyon Düşüş Eğiliminde"

Ekonomide enflasyonla mücadelede olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Bolat, “Piyasalarda düzen ve intizam sağlandı. Enflasyon da düşüş eğiliminde. TÜFE enflasyonu 9 ay önce yüzde 75,5 seviyesindeydi, Şubat ayı sonunda yüzde 39,5'e geriledi. Bu süreçte 36,5 puanlık bir düşüş sağlandı” dedi.

Gıda fiyatlarının da son üç yılın en düşük seviyelerine gerilediğini vurgulayan Bolat, “Tarım ve gıda ürünlerinde enflasyon yüzde 35’e düştü. Eğer ağır kış şartları ya da kuraklık gibi olumsuzluklar yaşanmazsa, gıda fiyatlarında istikrarlı bir gerileme devam edecek” diye konuştu.

"Dış Ticaret Açığında Gerileme"

Dış ticarette de olumlu bir seyir izlendiğini belirten Ticaret Bakanı, “2024 yılında yüzde 2,5'lik artışla 262 milyar dolarlık mal ihracatı gerçekleştirdik. Hizmetler ihracatı ise yüzde 7 artış göstererek 11,6 milyar dolara ulaştı” dedi.

Dış ticaret açığının ciddi şekilde gerilediğini kaydeden Bolat, “Dış ticaret açığımız 2024 yılında 106 milyar dolardan 82 milyar dolara düştü. Cari açık ise bir yıl önce 40 milyar dolar seviyesindeyken önemli ölçüde azaldı. Dış ve iç ticaret alanında sağlanan istikrar sayesinde piyasalarda güven ortamı oluştu” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : PHA