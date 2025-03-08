Milletvekili Şan, kadınların aile ve toplum hayatının temel direği olduğunu belirterek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların emekleriyle inşa ettiği güçlü toplumun önemini vurgulamak ve hak ettikleri saygıyı bir kez daha dile getirmek için önemli bir fırsattır" dedi.

Kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal hayatta daha aktif rol alması için AK Parti hükümetleri döneminde kapsamlı reformların hayata geçirildiğini ifade eden Şan, "Kadınların eğitimden istihdama, girişimcilikten siyasete kadar her alanda daha fazla yer alması için kararlı duruşumuzu sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda da vurguda bulunan Şan, "Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında durarak, kadınlarımızın güven içinde ve eşit fırsatlara sahip bir yaşam sürmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Güçlü bir toplum, güçlü kadınlarla mümkündür" ifadelerini kullandı.

Şan, mesajının sonunda, "Bu vesileyle, başta şehit ve gazi anneleri ile eşleri olmak üzere, emeğiyle ve fedakârlığıyla hayatı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak : PHA