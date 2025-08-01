AK Parti’den 21 isim: Kürşad Zorlu da listede

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, partisinin komisyonda yer alacak 21 ismini açıkladı. Listede dikkat çeken isimlerin başında eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kültür eski Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve İYİ Parti'den AK Parti’ye katılan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu geliyor.



AK Parti’nin belirlediği 21 milletvekili şöyle sıralandı:



Abdülhamit Gül – Gaziantep



Mustafa Şen – Trabzon



Kürşad Zorlu – Ankara



Hüseyin Yayman – Hatay



Cüneyt Yüksel – İstanbul



Sunay Karamık – Adana



Selami Altıok – Erzurum



Kemal Çelik – Antalya



Mehmet Sait Yaz – Diyarbakır



Mahmut Atilla Kaya – İzmir



Şengül Karslı – İstanbul



Mehmet Şahin – Kahramanmaraş



Ayşe Böhürler – Kayseri



Radiye Sezer Katırcıoğlu – Kocaeli



Tahir Akyürek – Konya



Ali Kıratlı – Mersin



Cevahir Asuman Yazmacı – Şanlıurfa



Gökhan Diktaş – Tekirdağ



Burhan Kayatürk – Van



Abdurrahman Babacan – Malatya



Ersan Aksu – Samsun



MHP: Genel Başkan Yardımcısı Yıldız başkanlığında 4 milletvekili

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), komisyona dört güçlü isimle katılıyor. Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız başkanlığındaki heyette şu isimler yer alacak:



Feti Yıldız – İstanbul



Muhammet Levent Bülbül – Sakarya



Halil Öztürk – Kırıkkale



Yücel Bulut – Tokat



CHP’den 10 kişilik heyet: Koordinatör Murat Emir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise, komisyona 10 milletvekili gönderdi. CHP adına komisyonun koordinatörlüğünü Grup Başkanvekili Murat Emir yürütecek. CHP'nin komisyon üyeleri şunlar:



Zeynel Emre



Gökçe Gökçen



Murat Emir



Turan Taşkın Özer



Oğuz Kaan Salıcı



Sezgin Tanrıkulu



Murat Bakan



Okan Konuralp



Türkan Elçi



Süreyya Öneş Derici



DEM Parti’den 4 isim: Koçyiğit ve Beştaş da komisyonda

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), komisyona 4 milletvekiliyle katılıyor. Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in yanı sıra partinin önde gelen isimlerinden Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç da komisyonda yer alacak.



Gülistan Kılıç Koçyiğit – Grup Başkanvekili



Meral Danış Beştaş – Erzurum



Saruhan Oluç – Antalya



Cengiz Çiçek – İstanbul



Diğer partilerden temsilciler

HÜDA PAR: Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu



DSP: Genel Başkan ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal



Yeni Yol Partisi (TİP çatısı altında faaliyet gösteren TBMM grubu):



Bülent Kaya – İstanbul



Mehmet Emin Ekmen – Mersin



Mustafa Bilici – İzmir



Komisyonun amacı: Terörsüz bir Türkiye için kapsamlı rapor

Komisyonun kısa sürede çalışmalara başlaması bekleniyor. Planlanan faaliyetler arasında şu başlıklar yer alıyor:



Terörün sosyolojik, politik ve güvenlik boyutlarını inceleyen alan çalışmaları



Terör mağdurları, güvenlik görevlileri, bölge halkı ve sivil toplumla doğrudan temas



Akademik araştırmalar ve uluslararası örneklerden elde edilecek veriler



İlgili bakanlık ve kurumlarla koordinasyon içinde ortak raporlama süreci



Komisyonun nihai hedefi, TBMM çatısı altında toplumun her kesiminin katkısıyla hazırlanacak "Terörsüz Türkiye Yol Haritası" belgesini kamuoyuyla paylaşmak.



Tarihî bir uzlaşı girişimi olarak yorumlanıyor

Farklı siyasi partilerden isimlerin ortak bir hedef doğrultusunda çalışacak olması, Meclis kulislerinde "tarihî bir uzlaşı denemesi" olarak değerlendiriliyor. Komisyonun yapısında hem iktidar hem de muhalefet partilerinin kilit isimlerinin yer alması, çözüm arayışlarında siyasi önceliklerin geri planda kalabileceği umutlarını artırdı.



Komisyonun ilk toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirmesi, başkan ve raportörlerin seçilmesinin ardından saha ve masa çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Kaynak : PHA