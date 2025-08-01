MHP’li Aslancan’dan Su Kesintilerine Sert Tepki: ‘Adıyaman halkı susuzluğa mahkûm edilemez’
MHP’li Aslancan’dan Su Kesintilerine Sert Tepki: ‘Adıyaman halkı susuzluğa mahkûm edilemez’
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AK Parti’den 21 isim: Kürşad Zorlu da listede
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, partisinin komisyonda yer alacak 21 ismini açıkladı. Listede dikkat çeken isimlerin başında eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kültür eski Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve İYİ Parti'den AK Parti’ye katılan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu geliyor.

AK Parti’nin belirlediği 21 milletvekili şöyle sıralandı:

Abdülhamit Gül – Gaziantep

Mustafa Şen – Trabzon

Kürşad Zorlu – Ankara

Hüseyin Yayman – Hatay

Cüneyt Yüksel – İstanbul

Sunay Karamık – Adana

Selami Altıok – Erzurum

Kemal Çelik – Antalya

Mehmet Sait Yaz – Diyarbakır

Mahmut Atilla Kaya – İzmir

Şengül Karslı – İstanbul

Mehmet Şahin – Kahramanmaraş

Ayşe Böhürler – Kayseri

Radiye Sezer Katırcıoğlu – Kocaeli

Tahir Akyürek – Konya

Ali Kıratlı – Mersin

Cevahir Asuman Yazmacı – Şanlıurfa

Gökhan Diktaş – Tekirdağ

Burhan Kayatürk – Van

Abdurrahman Babacan – Malatya

Ersan Aksu – Samsun

MHP: Genel Başkan Yardımcısı Yıldız başkanlığında 4 milletvekili
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), komisyona dört güçlü isimle katılıyor. Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız başkanlığındaki heyette şu isimler yer alacak:

Feti Yıldız – İstanbul

Muhammet Levent Bülbül – Sakarya

Halil Öztürk – Kırıkkale

Yücel Bulut – Tokat

CHP’den 10 kişilik heyet: Koordinatör Murat Emir
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise, komisyona 10 milletvekili gönderdi. CHP adına komisyonun koordinatörlüğünü Grup Başkanvekili Murat Emir yürütecek. CHP'nin komisyon üyeleri şunlar:

Zeynel Emre

Gökçe Gökçen

Murat Emir

Turan Taşkın Özer

Oğuz Kaan Salıcı

Sezgin Tanrıkulu

Murat Bakan

Okan Konuralp

Türkan Elçi

Süreyya Öneş Derici

DEM Parti’den 4 isim: Koçyiğit ve Beştaş da komisyonda
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), komisyona 4 milletvekiliyle katılıyor. Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in yanı sıra partinin önde gelen isimlerinden Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç da komisyonda yer alacak.

Gülistan Kılıç Koçyiğit – Grup Başkanvekili

Meral Danış Beştaş – Erzurum

Saruhan Oluç – Antalya

Cengiz Çiçek – İstanbul

Diğer partilerden temsilciler
HÜDA PAR: Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu

DSP: Genel Başkan ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal

Yeni Yol Partisi (TİP çatısı altında faaliyet gösteren TBMM grubu):

Bülent Kaya – İstanbul

Mehmet Emin Ekmen – Mersin

Mustafa Bilici – İzmir

Komisyonun amacı: Terörsüz bir Türkiye için kapsamlı rapor
Komisyonun kısa sürede çalışmalara başlaması bekleniyor. Planlanan faaliyetler arasında şu başlıklar yer alıyor:

Terörün sosyolojik, politik ve güvenlik boyutlarını inceleyen alan çalışmaları

Terör mağdurları, güvenlik görevlileri, bölge halkı ve sivil toplumla doğrudan temas

Akademik araştırmalar ve uluslararası örneklerden elde edilecek veriler

İlgili bakanlık ve kurumlarla koordinasyon içinde ortak raporlama süreci

Komisyonun nihai hedefi, TBMM çatısı altında toplumun her kesiminin katkısıyla hazırlanacak "Terörsüz Türkiye Yol Haritası" belgesini kamuoyuyla paylaşmak.

Tarihî bir uzlaşı girişimi olarak yorumlanıyor
Farklı siyasi partilerden isimlerin ortak bir hedef doğrultusunda çalışacak olması, Meclis kulislerinde "tarihî bir uzlaşı denemesi" olarak değerlendiriliyor. Komisyonun yapısında hem iktidar hem de muhalefet partilerinin kilit isimlerinin yer alması, çözüm arayışlarında siyasi önceliklerin geri planda kalabileceği umutlarını artırdı.

Komisyonun ilk toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirmesi, başkan ve raportörlerin seçilmesinin ardından saha ve masa çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Kaynak : PHA

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