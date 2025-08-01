AK Parti’den 21 isim: Kürşad Zorlu da listede
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, partisinin komisyonda yer alacak 21 ismini açıkladı. Listede dikkat çeken isimlerin başında eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kültür eski Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve İYİ Parti'den AK Parti’ye katılan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu geliyor.
AK Parti’nin belirlediği 21 milletvekili şöyle sıralandı:
Abdülhamit Gül – Gaziantep
Mustafa Şen – Trabzon
Kürşad Zorlu – Ankara
Hüseyin Yayman – Hatay
Cüneyt Yüksel – İstanbul
Sunay Karamık – Adana
Selami Altıok – Erzurum
Kemal Çelik – Antalya
Mehmet Sait Yaz – Diyarbakır
Mahmut Atilla Kaya – İzmir
Şengül Karslı – İstanbul
Mehmet Şahin – Kahramanmaraş
Ayşe Böhürler – Kayseri
Radiye Sezer Katırcıoğlu – Kocaeli
Tahir Akyürek – Konya
Ali Kıratlı – Mersin
Cevahir Asuman Yazmacı – Şanlıurfa
Gökhan Diktaş – Tekirdağ
Burhan Kayatürk – Van
Abdurrahman Babacan – Malatya
Ersan Aksu – Samsun
MHP: Genel Başkan Yardımcısı Yıldız başkanlığında 4 milletvekili
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), komisyona dört güçlü isimle katılıyor. Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız başkanlığındaki heyette şu isimler yer alacak:
Feti Yıldız – İstanbul
Muhammet Levent Bülbül – Sakarya
Halil Öztürk – Kırıkkale
Yücel Bulut – Tokat
CHP’den 10 kişilik heyet: Koordinatör Murat Emir
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise, komisyona 10 milletvekili gönderdi. CHP adına komisyonun koordinatörlüğünü Grup Başkanvekili Murat Emir yürütecek. CHP'nin komisyon üyeleri şunlar:
Zeynel Emre
Gökçe Gökçen
Murat Emir
Turan Taşkın Özer
Oğuz Kaan Salıcı
Sezgin Tanrıkulu
Murat Bakan
Okan Konuralp
Türkan Elçi
Süreyya Öneş Derici
DEM Parti’den 4 isim: Koçyiğit ve Beştaş da komisyonda
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), komisyona 4 milletvekiliyle katılıyor. Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in yanı sıra partinin önde gelen isimlerinden Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç da komisyonda yer alacak.
Gülistan Kılıç Koçyiğit – Grup Başkanvekili
Meral Danış Beştaş – Erzurum
Saruhan Oluç – Antalya
Cengiz Çiçek – İstanbul
Diğer partilerden temsilciler
HÜDA PAR: Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu
DSP: Genel Başkan ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal
Yeni Yol Partisi (TİP çatısı altında faaliyet gösteren TBMM grubu):
Bülent Kaya – İstanbul
Mehmet Emin Ekmen – Mersin
Mustafa Bilici – İzmir
Komisyonun amacı: Terörsüz bir Türkiye için kapsamlı rapor
Komisyonun kısa sürede çalışmalara başlaması bekleniyor. Planlanan faaliyetler arasında şu başlıklar yer alıyor:
Terörün sosyolojik, politik ve güvenlik boyutlarını inceleyen alan çalışmaları
Terör mağdurları, güvenlik görevlileri, bölge halkı ve sivil toplumla doğrudan temas
Akademik araştırmalar ve uluslararası örneklerden elde edilecek veriler
İlgili bakanlık ve kurumlarla koordinasyon içinde ortak raporlama süreci
Komisyonun nihai hedefi, TBMM çatısı altında toplumun her kesiminin katkısıyla hazırlanacak "Terörsüz Türkiye Yol Haritası" belgesini kamuoyuyla paylaşmak.
Tarihî bir uzlaşı girişimi olarak yorumlanıyor
Farklı siyasi partilerden isimlerin ortak bir hedef doğrultusunda çalışacak olması, Meclis kulislerinde "tarihî bir uzlaşı denemesi" olarak değerlendiriliyor. Komisyonun yapısında hem iktidar hem de muhalefet partilerinin kilit isimlerinin yer alması, çözüm arayışlarında siyasi önceliklerin geri planda kalabileceği umutlarını artırdı.
Komisyonun ilk toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirmesi, başkan ve raportörlerin seçilmesinin ardından saha ve masa çalışmalarına başlaması bekleniyor.
Kaynak : PHA