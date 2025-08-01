'Gazze konusunda siyasi polemik değil, insanlık görevi içindeyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı Türkiye’nin tutumunu yineleyerek, “Gazze konusunda siyasi polemik peşinde değiliz. Amacımız, Gazze'deki kardeşlerimizin acısını hafifletmek, yaralarına şifa olmak ve bir deri bir kemik kalmış masum yavrulara yardım elimizi daha fazla uzatmaktır” ifadelerini kullandı. Tüm siyasi aktörleri yüksek hassasiyetle hareket etmeye çağıran Erdoğan, “Türkiye’nin tüm dünyada takdir toplayan çabalarına zarar verecek cahilce söylemlerden uzak durmalarını bekliyoruz” dedi.



'İnsanlık cephesi olarak bu zulmü durdurmak zorundayız'

Erdoğan, İsrail’in Gazze’de uyguladığı şiddetin bir “soykırım” politikası olduğunu vurgulayarak, “Masum çocukların açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin bilerek kurşunlandığı bir vahşet tablosuna kimse sessiz kalamaz. İnsanlık cephesi olarak bu zulmün durdurulması için ne gerekiyorsa yapmakla mükellefiz” dedi.



Avrupa'da yükselen insani tepkilere de değinen Erdoğan, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden gelen tepkileri kıymetli bulduğunu söyledi. “Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik atılan her adımı memnuniyetle karşılıyoruz” diyen Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kararını da cesur bir adım olarak değerlendirdiğini belirtti.



'Bölgeye kalıcı barış için daha fazla gayret göstereceğiz'

İsrail’e karşı uluslararası baskının artırılması gerektiğini savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesisi için daha fazla gayret göstereceğiz” dedi. Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Nguema'nın da bu konuda Türkiye ile benzer duyguları paylaştığını ifade etti.



Gabon ile iş birliği derinleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Gabon Cumhurbaşkanı Nguema’yı ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların iş birliğini daha da ileri taşıyacağını söyledi. Gabon’un geçiş sürecinden sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerini başarıyla tamamladığını belirten Erdoğan, yaklaşan parlamento seçimlerinin de ülke istikrarına katkı sunmasını temenni etti.



Müteahhitlik projelerinde 2,5 milyar dolarlık hacim

Türkiye ile Gabon arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştiğini kaydeden Erdoğan, özellikle inşaat ve enerji sektörlerinde Türk şirketlerinin Gabon’da aktif olduğunu belirtti. Müteahhitlerin yürüttüğü projelerin toplam değerinin 2,5 milyar doları aştığını dile getiren Erdoğan, “Sayın Nguema’nın kalkınma stratejisi kapsamında özel sektörümüz konut, enerji, dijital dönüşüm ve madencilik gibi alanlarda görev almaya hazır” dedi. Ayrıca tarım, balıkçılık, bilim ve teknoloji gibi alanlarda da tecrübe paylaşımına açık olunduğu belirtildi.



Türk Hava Yolları ve Maarif Vakfı vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları’nın Gabon’a doğrudan uçtuğunu ve Türkiye Maarif Vakfı’nın 2018’den bu yana bölgede hizmet verdiğini vurgulayarak, halen 700’e yakın öğrencinin eğitim gördüğü okulun kapasitesinin artırılacağını ve yeni eğitim kurumlarının açılacağını söyledi.



FETÖ ile mücadelede destek

Gabon’un, Afrika kıtasında FETÖ ile mücadelede Türkiye’ye en hızlı destek veren ülkelerden biri olduğunu belirten Erdoğan, bu nedenle Gabon yönetimine teşekkür etti.



Türkiye’nin Afrika politikası: 12’den 44’e büyükelçilik artışı

Türkiye’nin Afrika’daki diplomatik açılımına da değinen Erdoğan, 2002’de yalnızca 12 olan Afrika’daki Türk büyükelçiliği sayısının bugün 44’e yükseldiğini hatırlattı. Erdoğan, Türkiye’nin Afrika’daki büyükelçiliklerine karşılık bugün 38 Afrika ülkesinin Ankara’da büyükelçiliği bulunduğunu ve bu durumun başkenti diplomatik bir merkez haline getirdiğini ifade etti.



Türkiye-Gabon İş Forumu İstanbul'da yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon heyetinin Türkiye ziyareti kapsamında yarın İstanbul’da düzenlenecek Türkiye-Gabon İş ve Yatırım Forumu’na dikkat çekerek, bu forumun iki ülke ilişkilerine somut katkı sunmasını diledi. “Ülkelerimiz arasındaki dostluğun teyidi niteliğindeki bu ziyaret için Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetine teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak : PHA