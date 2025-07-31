Süreçte iki kez uzatma yapılmıştı

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesine ilişkin ilk olarak 31 Aralık 2024 tarihi son başvuru günü olarak belirlenmişti. Ancak başvurularda yaşanan yoğunluk nedeniyle 7 ay uzatılarak 31 Temmuz 2025 tarihine ertelenmişti. Bu süreçte vatandaşların başvuru sayısının düştüğünü belirten Bakan Yerlikaya, yeni verilen 3 aylık ek sürenin kesinlikle son olduğunu açıkladı.



Yerlikaya, 18 Kasım 2024 tarihindeki ilk uzatma kararından sonra sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşın randevusunu iptal ettiğini, günlük başvuru sayısının ise 55 binden 20 bine gerilediğini belirtti.



Yenilemelerin %70’i son 3 ayda yapıldı

Bakanlığın verilerine göre, sürücü belgesi yenileme başvurularının büyük kısmı son aylarda yapıldı. Aylar itibarıyla başvuru sayıları şöyle sıralandı:



Ocak: 140.000



Şubat: 82.000



Mart: 84.000



Nisan: 101.000



Mayıs: 270.000



Haziran: 502.000



Temmuz: 1.413.489



Sadece 30-31 Temmuz tarihlerinde 236 bin başvuru yapıldı. Bu rakamlar, toplam başvuruların %70’inin son üç ayda gerçekleştiğini gösteriyor.



Hâlâ 2 milyonu aşkın eski tip ehliyet yenilenmedi

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, şu anda 2 milyon 167 bin 713 vatandaşın eski tip sürücü belgesi hâlâ yenilenmedi. Bu durumun hem sistemde yoğunluğa hem de vatandaşlar için mağduriyete neden olabileceğini belirten Bakan Yerlikaya, işlemlerin bir an önce tamamlanması gerektiğine dikkat çekti.



Yerlikaya: 'Randevunuzu alıp işleminizi hemen yapın'

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda şu ifadelere yer verdi:



“Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım. Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim.”



Yerlikaya ayrıca, bu sürenin kesinlikle son uzatma olduğunu belirterek, 31 Ekim 2025 tarihine kadar eski tip sürücü belgelerinin yenilenmemesi halinde vatandaşların mağdur olabileceğini hatırlattı.



Yenileme işlemleri nasıl yapılıyor?

Eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar şu adımları takip etmelidir:



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden randevu alınmalı: https://randevu.nvi.gov.tr



Gerekli belgeler:



Kimlik kartı



Eski sürücü belgesi



1 adet biyometrik fotoğraf



Sağlık raporu



Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli makbuzu



Randevu tarihinde ilgili nüfus müdürlüğüne gidilerek işlem tamamlanır.



Ceza ve yaptırımlar

31 Ekim 2025 tarihine kadar eski tip sürücü belgelerini yenilemeyen vatandaşlar, bu tarihten sonra geçerli bir ehliyete sahip olmadan araç kullanmış sayılacak ve idari para cezası ile karşılaşabilecekler. Ayrıca trafik denetimlerinde sürücü belgesi geçersiz sayılacaktır.

Kaynak : PHA