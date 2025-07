Belirtilere Dikkat: İhmal Edilmemesi Gereken İşaretler



Dr. Kuzu, kolon kanserinin belirtilerinin çoğu zaman göz ardı edildiğini belirterek şu semptomlara dikkat çekti:



Dışkılama alışkanlıklarında değişiklik (ishal, kabızlık)



Dışkıda kan görülmesi



Karın ağrısı, gaz ve şişkinlik



Açıklanamayan kilo kaybı



Sürekli yorgunluk ve halsizlik



Demir eksikliğine bağlı anemi



Bu belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Kuzu, “Toplumumuzda tarama programlarına katılım düşük. Oysa bu programlar, kanser henüz belirti vermeden tanı koymamıza imkân tanıyor” dedi.



Kolon Kanserinden Korunmak Mümkün



Dr. Resul Kuzu, kolon kanserinden korunmanın yaşam tarzı değişiklikleriyle mümkün olduğunu vurgulayarak şu önerilerde bulundu:



Lif açısından zengin, dengeli bir beslenme düzeni



Haftada en az 150 dakika düzenli fiziksel aktivite



Sigara ve alkol kullanımından uzak durmak



Kırmızı et ve işlenmiş et tüketimini sınırlandırmak



Ailede kolon kanseri öyküsü olanların daha erken yaşta taramaya başlaması



Tedavi Süreci ve Başarı Oranı



Hastalığın evresine göre tedavi planlamasının yapıldığını ifade eden Dr. Kuzu, erken tanı konulan hastalarda tedavi başarısının çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Kuzu, “Kolon kanserinde cerrahi yöntemle tümör çıkarılabilir. İleri evre hastalarda ise kemoterapi ve radyoterapi gibi yöntemler uygulanır. Ne kadar erken teşhis konulursa tedavi şansı o kadar artar” dedi.



‘Toplumsal Bilinç Artmalı’



Toplumda kolon kanserine dair farkındalığın artmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Dr. Kuzu, şu uyarıda bulundu:



“45 yaş üstü her bireyin düzenli olarak kolonoskopi ve diğer tarama testlerine katılması, hastalığı henüz belirti vermeden yakalama imkânı sağlar. Unutulmamalıdır ki erken teşhis hayat kurtarır. Bu konuda hem birey olarak hem de toplum olarak daha duyarlı olmalıyız.”

Kaynak : PHA