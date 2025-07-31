‘Adıyaman, su zengini bir şehir ama halk hâlâ susuz’



Açıklamasında Adıyaman’ın doğal zenginliklerine dikkat çeken Selçuk Aslancan, “Güneyi tamamen su kaynaklarıyla çevrili olan Adıyaman'da hâlâ su sıkıntısı yaşanıyorsa, geçmiş ve mevcut yerel yönetimlerin açık ve net şekilde sorgulanması kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.



‘Yönetim anlayışı hizmet odaklı olmalı’



Yıllardır yerel yönetimlerin asli görevlerini yerine getirmediğini savunan Aslancan, yönetimlerin sadece belli seçmen kitlelerini memnun etmeyi hedeflediğini belirterek şunları söyledi:



“Yıllardır hizmet yerine sadece seçmen kitlesini korumayı amaçlayan bir yönetim anlayışını artık kabul etmiyoruz. Yerel yönetimler halkın hizmeti için vardır, siyasi çıkarların aracı olamaz.”



‘Adıyaman halkı susuzluğa mahkûm edilemez’



Yetkililere açık çağrıda bulunan MHP’li başkan, Adıyaman halkının daha fazla susuzlukla karşı karşıya bırakılmaması gerektiğini belirtti:



“Yetkililere açık çağrımızdır: Adıyaman halkı susuzluğa mahkûm edilemez. Sorunlar ivedilikle çözülmeli, kalıcı adımlar derhal atılmalıdır.”



MHP’den yerel yönetimlere net mesaj



MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Selçuk Aslancan, kamuoyunda yaşanan tepkileri dile getirirken, vatandaşlar arasında yerel yönetime yönelik eleştirilere ses oldu. Aslancan, şehirdeki su sorunlarının çözümü için kalıcı projelerin hayata geçirilmesini ve siyasi kaygılardan uzak, halk yararına bir yönetim anlayışının benimsenmesini istedi.

Kaynak : PHA