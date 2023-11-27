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Sitemiz, tekerlekli sandalye ihtiyacı olan kullanıcılara geniş bir ürün yelpazesi sunmanın yanı sıra, tamir ve bakım hizmetleri ile de öne çıkıyor. Firmamız, tekerlekli sandalye ihtiyacı olan bireylerin beklentilerini karşılamak adına geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Sıfır ve ikinci el tekerlekli sandalye modelleri, kullanıcıların bütçe ve ihtiyaçlarına uygun seçenekler sunmaktadır. Hafif ve dayanıklı tekerlekli sandalye modellerimiz, kullanıcılara maksimum konfor ve güvenlik sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Akülü Modeller

Sitemizde öne çıkan ürünlerin başında akülü tekerlekli sandalye modelleri gelmektedir. Modern teknolojinin sunduğu imkanları en iyi şekilde kullanarak tasarlanan bu akülü tekerlekli sandalye modelleri, kullanıcılara daha bağımsız bir yaşam sunmaktadır. Elektrikli motor sistemleri sayesinde kolay kullanım ve uzun pil ömrü ile dikkat çeken bu modeller, kullanıcılarına günlük hayatta pratik bir çözüm sunmaktadır.

Kolay Katlama ve Hafif Taşıma

Katlanır tekerlekli sandalye modellerimiz, kullanıcı dostu tasarımlarıyla öne çıkar. Hızlı ve kolay katlanma özelliği, kullanıcıların sadece birkaç adımda tekerlekli sandalyelerini küçük bir boyuta indirgeyerek taşımalarını sağlar. Bu özellik, özellikle seyahat eden veya sıkça taşıma ihtiyacı olan bireyler için önemli bir avantaj sunar. Ayrıca, hafif malzemelerden üretilmiş olmaları, taşıma konforunu daha da arttırır. Tekerlekli Sandalyem'in Katlanır Tekerlekli Sandalye seçenekleri hem günlük yaşam hem de seyahatler için pratik bir çözüm sunarak kullanıcıların yaşam kalitesini arttırır.