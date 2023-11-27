Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gittiği her yerde gördüğü ilgiden dolayı son derece mutlu olduğunu dile getiren AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi Fatih Yumutğan; “AK Parti Belediye meclis üyeliğinden istifa ettikten sonra 2024 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimde üyesi olmaktan gurur duyduğum AK Parti’den bu kez belediye başkanlığı için aday adaylığımı açıkladım. Bu süreçte yanımda olan değerli arkadaşlarımızla birlikte bir yandan belediye başkanı olursak neler yapabiliriz çalışmalarını yaparken, bir yandanda oluşturmuş olduğumuz program dahilinde çıktığıımız bu yolda bizlere destek ve dualarını almak üzere Adıyamanlı hemşehrilerimizi, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizi, esnafımızı ziyaret ediyoruz. Adıyaman’ın içinde bulunduğu duruma çok iyi olduğumuzu, inşaat mühendisi olmamıs münasebetiyle Allah’ın izni AK Partimizin desteğiyle Adıyaman’ımıza neler yapabileceğimizi anlatıyoruz. Ziyaretlerimiz esnasında şahsıma gösterilen ilgi gücümüze güç katıyor. Kısmet olur şahsıma adaylık görevi verildiği takdirde AK Parti’nin belediyecilik alanında başardığı sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik ve sayın Cumhurbaşkanımızın sıkça vurguladığı Gönül belediyeciliğinin yanı sıra mutfağında yoğrulduğumuz İnşaat alanında elde ettiğimiz tecrübeyi de kullanarak ekip arkadaşlarımızla birlikte ilimizin yeniden inşası için gece gündüz demeden çalışıp Adıyaman’ı ayağı kaldıracağız. Bu vesileyle şu ana kadar ziyaret ettiğimiz yerlerde şahsıma gösterilen ilgiden dolayı Adıyamanlı hemşehrilirimize teşekkür ediyorum.” Dedi.