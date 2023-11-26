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Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan’ı ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Başkan Yardımcısı Mahmut Arslan, Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Erdal Toprak, Yönetim Kurulu üyeleri Bilal Delikanlı ve Ahmet Genç karşıladı.

Toplantıya; Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdulkadir Çelenk, KOSGEB Müdürü Eşref Çakar, Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, işadamları ve ATSO üyeleri katıldı.

TORUNOĞLU: “YATIRIMCIYA DESTEK OLUNMALI”

Toplantının açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, “Deprem psikolojisinden normale dönmek için çalışmak, mücadele etmek zorundayız. Bu anlamda da devletimizden beklentimiz çalışmak, yatırım yapmak isteyen üyelerimize destek olunmasıdır. Depremin verdiği yıkıcı hasar, hammadde tedariği, fiyat artışları ve personel bulma güçlüğüyle mücadele eden üyelerimiz bir de finansmana erişim noktasında sıkıntı yaşıyor. Bizler Hazine Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’e ve sizlere güveniyor yürüttüğünüz politikayı destekliyoruz. Ancak deprem bölgesinin bunun dışında tutulmasını istiyoruz. Keşke bugün iş yerlerimiz yıkılmasaydı, pazarımızı kaybetmemiş olsaydık da amasız fakatsız destekliyor olsaydık. Faiz oranındaki artış, bankaların kredi tahsisinde uyguladığı zorluk ve deprem döneminde kullanılan kredilerin değişken faizli olması gibi konular sanayicilerimizi derinden etkiliyor. Her fırsatta söylediğimiz gibi eğer ilimizi diğer illerden ayırıp pozitif bir ayrımcılık yapılmazsa bu şartlarda yatırımcı bulmakta zorlanacağız. Ama depremde ağır hasar gören illerimizde yatırım yapmaya teşvik edici paketler açıklanırsa bizler de çalışarak üreterek istihdam sağlayarak en kısa zamanda deprem psikolojisinden çıkacağımıza ben yürekten inanıyorum” dedi

VALİ VAROL: “GİRİŞİMCİMİZ ÇABA GÖSTERİYOR”

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol; “Girişimci ve ticaret erbabımızın ısrarla şehri terk etmeden çaba gösterdiğini görüyoruz. Tabi ki bu süreçleri kolaylaştırmak için devlet olarak bizim almamız gereken tedbirler var. Halen almakta olduğumuz tedbirler var. Çeşitli programlar paketler özellikle iş dünyasının en önemli meselesi olan finansmana erişim ile ilgili önemli tedbirler uygulanıyor. Bunların daha da genişletilmesi için sizlerin çok yüksek talepleri var bunu biliyoruz. Özellikle depremden yoğun bir şekilde etkilenen 4 şehrin daha özel programlarla desteklenmesi noktasında çok yoğun talepler var. Bunların tamamı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetteki tüm bakanlarımız tarafından dikkate alınıyor. Yakın zamanda bunların meyvelerini almaya devam edeceğiz”

ERKAN: “DEPREM BÖLGESİNE DESTEK OLDUK”

Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan ilk ziyaretini Adıyaman’a yaptığını belirterek; “Ülke ekonomisinin can damarı olan reel sektör temsilcileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Merkez Bankası Başkanı olarak göreve başlamamdan bu yana bölgeye yaptığım ilk ziyaret olarak burada bulunmak benim için büyük bir şeref. Ancak buruk bir mutluluk. 6 Şubat’ta meydana gelen ve tarihimize en acı günlerinden biri olarak geçen depremlerden şehrimizde etkilendi. Deprem yaralarının sarılması için Merkez Bankası olarak tüm gücümüzle destek vermeye çalıştık çalışıyoruz da. Bu amaçla deprem bölgesinde kayıtlı firmaların bankamız kaynaklı kullandıkları reeskont kredileriyle yatırım taahhütlü avans kredileri ve finansmanlarına 180 güne kadar vade uzatımı imkanı tanıdık. Bu vade uzatımlarında faiz uygulanmaması gerektiğini de söyledik. 116 farklı firmanın toplamda 206 kredisinden oluşan 2,7 milyar TL tutarındaki reeskont kredi ödeme yükümlülüğünü ve de bundan daha fazla taksit ödemelerini erteledik. Altyapı ve üst yapı projeleriyle alakalı da bankalarımızın afet bölgelerinde Adıyaman’da dahil olmak üzere verecekleri kredilerden bütün sınırlamalardan veya menkul kıymet tesislerinden muaf tutuldu.

“YATIRIMCIMIZA DESTEK OLACAK PROGRAMLARI DEVAM ETTİRİYORUZ”

Merkez Bankasının para politikasından bahseden Erkan, sözlerine şöyle devam etti; “Para politikamıza değinmek gerekirse en son dün attığımız adımda PPK metnimizde de belirttiğimiz gibi artık atacağımız adımların son raddesine geldiğimiz yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkan faizle piyasalarda zaten bankacılık sektörünün faiz oranları söz konusu: Bunların daha fazla değişmesini beklemediğimiz için bu sıkılaştırma adımlarımızın sonuna doğru geldiğimizden net bir şekilde bahsedebiliriz. Bundan sonraki atacağımız adımlarda önemli olan hemen akabinde PPK akabinde de reeskont kredilerinde yüzde 35 bileşik faizde sabit duracağımızı yıl sonuna kadar kredi kartı faizlerinin azami oranda sabit tutacağımızı ve de yatırım taahhüdü avans kredileri programını devamında dile getirdik. Amacımız parasal sıkılaştırma seviyesinde enflasyonla mücadelede sırasında hem yolumuza doğru bir şekilde gidebilmek hem de enflasyonun mevcut seviyesi söz konusu olduğunda büyümemize çok fazla sekte vurmadan ihracatçımıza yatırımcımıza istihdama yardımcı olacak destekleyecek programları da devam ettirmektir. Mayıs ayı sonundan itibaren enflasyonu düşüşüne dezenflasyon sürecine girip 2024 sonunda yüzde 36 rakamını öngörüyoruz. Buradaki en önemli şey hem ihracatçılarımıza hem reel sektöre gerekli desteği verebilmek stratejik yatırımları yapmaya devam edebilmektir”

Toplantı soru-cevap bölümüyle devam ederken toplantı sonunda ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu ve Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan’a ve beraberindeki heyete hediye takdiminde bulundu.