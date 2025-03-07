Geleceğin Yıldızları Gökyüzüyle Buluştu

TEGV, çocukların hayallerine dokunarak onların geleceğe umutla bakmalarını sağlamayı amaçladığı etkinlikte, astronomi temalı çeşitli eğitim ve gözlem çalışmaları gerçekleştirdi.

"Her çocuk bir yıldızdır ve doğru fırsatlarla parlamayı bekler" anlayışıyla hareket eden vakıf, etkinlik boyunca çocukları bilim ve uzay dünyasıyla tanıştırdı. Çocuklar önce uzay temalı bir film izleyerek uzayın sonsuz sırlarını keşfetti, ardından teleskoplarla gökyüzünü inceledi. İlk kez teleskopla yıldızları gözlemleyen çocuklar, bilimin ve keşfetmenin heyecanını yaşadı.

Geleceğin Astronotlarına İlk Sertifika

Etkinlik sonunda, çocukların bilim yolculuğuna ilk adımı atmalarını teşvik etmek amacıyla katılımcılara "Geleceğin Astronotu Sertifikası" verildi. TEGV yetkilileri, çocukların bilimle buluşmasını sağlamanın ve onların gelecekteki hayallerine ışık tutmanın önemine vurgu yaptı.

"Belki bugün sadece bir teleskopla gökyüzüne baktılar… Ama biz biliyoruz ki, bu ilk bakış bir yolculuğun başlangıcı… Bugün yıldızlara baktık, yarın yıldız olacağız!" mesajıyla çocukların gelecekte büyük başarılara imza atabilecekleri ifade edildi.

TEGV 30. Yılında Çocukların Hayallerine Işık Tutuyor

Türkiye’nin dört bir yanında çocuklara eğitim desteği sağlayan TEGV, 30. yılında da çocukların hayallerine ışık olmayı sürdürüyor. Etkinliğe katılan çocukların gözlerindeki ışık, bilim ve keşif dolu bir geleceğe olan inancı güçlendirdi.

TEGV, önümüzdeki dönemde de çocukları bilim, teknoloji ve keşif dünyasıyla buluşturacak yeni projeler geliştirmeye devam edeceğini duyurdu.

Kaynak : PHA