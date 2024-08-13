16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14:00’te yapılacak olan bu toplantı, yeterli sayıda milletvekilinin imzasıyla talep edilen bir oturum olacak.

Bu hafta içinde TBMM, ikinci kez olağanüstü toplanacak. İlk toplantı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ziyareti nedeniyle 15 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Ertesi gün ise Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi kararının gündeme alınacağı oturum gerçekleştirilecek.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası sonrasında hapis cezasına çarptırılan ve milletvekilliği düşürülen Atalay için verdiği kararda, TBMM'nin vekilliği düşürme kararının hukuken geçersiz olduğunu belirtmişti. AYM'nin bu kararı üzerine Atalay'ın avukatları tahliye talebiyle başvuruda bulunmuş, CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, TİP, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Emek Partisi de Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemişti.

Numan Kurtulmuş, bu talepler üzerine Meclis’i 16 Ağustos Cuma günü olağanüstü toplantı yapmaya davet etti.

Kaynak : PHA