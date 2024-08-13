2024 yılı Temmuz ayında 26 ilde 3 bin 271 kişi ile yapılan anket, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, 31 Mart seçimleri öncesinde İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun Murat Kurum karşısında yüzde 7 farkla kazanacağını öngörmüş ve bu tahminiyle gündem yaratmıştı. SONAR’ın Temmuz ayı anketi ise CHP’nin genel seçimlerde yüzde 34,7 oy oranıyla birinci parti olduğunu gösteriyor.

"Anket Sonuçları: CHP Önde, AK Parti Geriliyor"

Ankete katılanlara “Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçlarda CHP yüzde 23,1, AK Parti ise yüzde 18,9 oy oranına sahip. Kararsızlar ve görüş belirtmeyenler orantısal olarak dağıtıldığında ise CHP’nin oy oranı yüzde 34,7’ye yükselirken, AK Parti’nin oy oranı yüzde 28,3’te kaldı.

Diğer partilerin dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

MHP: %10,4

DEM Parti: %10,1

İYİ Parti: %5,5

Zafer Partisi: %5,1

Yeniden Refah Partisi: %4,8

"Ekonomik Durum ve CHP’nin Yeni Politika Yaklaşımı Etkili Oldu"

SONAR, CHP’nin 1977’den bu yana ilk kez birinci parti olduğunu belirtti. Bu durumun oluşmasında AK Parti’nin 22 yıllık iktidarının yanı sıra ekonomik koşullar ve CHP’nin yeni “ılımlı politika” yaklaşımının etkili olduğu ifade edildi. Haziran ve Temmuz ayları karşılaştırıldığında CHP’nin oy oranı yüzde 32,5’ten yüzde 34,7’ye yükselirken, AK Parti’nin oy oranı yüzde 33’ten yüzde 28,3’e düştü. Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin de oy oranlarında artış gözlendi.

SONAR, görüş belirtmeyenlerin oranının Haziran ayına göre yüzde 4 puan azaldığını ancak hala yüksek olduğunu, kararsızların ve görüş belirtmeyenlerin toplamının yüzde 27’nin altına düşmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA