KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, yeni yıl münasebetiyle basına bir resepsiyon düzenledi.

Tatar geçtiğimiz cuma günü düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, 2024 yılını geride bırakırken 2025 yılının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC), Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk dünyasına ve insanlığa hayırlılara vesile olmasını diledi.

"Tek Gerçek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"

Türkmenköy’de Şampiyon Melekler’in adını yaşatmak için yapılan parkın açılışında duygulu anlar yaşandığını anlatan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, gelecekte ne olacağının belli olmadığına işaret etti ancak tek gerçeğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğuna dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, barış ve huzur içinde yaşanıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, güzel insanlarının birlikte mücadele ettiğini ve hak arayışlarının uzlaşıyla sonuçlandığını, insanların birbirini sevdiği bir ülkede yaşanıldığını vurguladı.

Ersin Tatar konuşmasının devamında kendi öz değerleri, kurum ve kuruluşlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğe güçlenerek yürümesinin herkesin temennisi olduğunu kaydetti.

"Basına Büyük Görevler Düşüyor"

İçinde bulunulan iletişim çağında habere anında ulaşma ve yayma konusunda basın çalışanlarına büyük görevler düştüğünü dile getiren Tatar, geçmişe göre imkanların ve haber yayınlayanların sayısının arttığını dile getirdi.

Çok sesliliğin önemli olduğunu aktaran Tatar, geçmiş yıllara göre günümüzde basın ve haber yapma özgürlüğünün daha iyi bir durumda olduğunu kaydetti. Ersin Tatar, iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyurduğunu ve ülke kamuoyunun bilgilendirildiğini vurguladı.

Devlet yayın organları ve özel medya kuruluşlarının büyük bir aile olduğunu ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, basın çalışanlarını yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı kutladı ve başarılar diledi.

"Ülkümüz KKTC'yi Dünyaya Tanıtmak"

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra dünyanın birçok ülkesine gidip, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını anlattığını dile getiren Tatar, ülkemizde ise sürekli halkıyla bir araya geldiğini belirtti.

“Ülkümüz tek yürek olmak. Devletimizi tanıtmak ve dünyaya kabul ettirmek.” diyen Ersin Tatar, tanınma konusunda Türk Dünyası’nda ilerlemeler sağlandığını aktardı.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet olduğunun dünya tarafından bilindiğini anlatan Tatar, iki devletli çözüm siyaseti ve Kıbrıs Türkü’nün egemenliğin tanınmasının önemine dikkat çekti.

"Egemen Eşitlik ve Eşit Uluslararası Statümüz Tescil Edilirse Müzakarelere Hazırız"

Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tescil edilmesiyle yeni ve resmi müzakerelere başlamaya hazır olduğunu ifade eden Tatar, hiçbir zaman Rum tarafıyla diyalogdan kaçmadığına ve Cumhurbaşkanlığında 2 toplumun yararına çalışan teknik komiteler bulunduğuna vurgu yaptı.

"Haspolat Kapısının Açılması Önerimizi Rum Tarafı Reddetti"

Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde ekim ayında New York’taki gayrı resmi yemekte yeni sınır kapısının açılmasını gündeme geldiğini belirten KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Metehan trafiğinin rahatlaması için Haspolat’a bir sınır kapısı açılmasını önerdiğini ancak Rum tarafının başka bölgede transit geçiş istediğini kaydetti.

"5'li Toplantı Mart Ayında İsviçre'de"

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının sonunda mart ayında İsviçre’de Kıbrıs Türk ve Rum tarafı, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin katılacağı geniş katılımlı bir toplantı yapılmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak : PHA