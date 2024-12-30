"Sağlığı Yerinde, Morali Yüksek"

28 Aralık 2024 tarihinde İmralı’da gerçekleştirilen görüşmeye dair açıklamada, Abdullah Öcalan’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve moralinin yüksek olduğu ifade edildi. Görüşmenin ana gündemi olarak Kürt sorununa kalıcı bir çözüm bulunması ve Türkiye ile Ortadoğu’daki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Abdullah Öcalan’ın Değerlendirmeleri

DEM Parti Milletvekilleri tarafından yapılan açıklamada, Abdullah Öcalan’ın Kürt sorununun çözümüne yönelik görüş ve önerilerine yer verildi. Öcalan’ın mesajları şu başlıklar altında sıralandı:

Türk-Kürt Kardeşliği ve Tarihi Sorumluluk

Abdullah Öcalan, Türk-Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesinin hem tarihi bir sorumluluk hem de tüm halklar için kader belirleyici bir önem taşıdığını belirtti. Bu sürecin sadece Türkiye’nin değil, bölgedeki tüm halkların geleceği açısından hayati olduğunu vurguladı.

TBMM’nin Önemi

Öcalan, çözüm sürecinin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi partilerin dar ve dönemsel hesaplardan uzak durarak inisiyatif alması gerektiğini ifade etti. Bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) en önemli zeminlerden biri olacağına dikkat çekti.

Bölgesel Gelişmeler ve Aciliyet

Gazze ve Suriye’de yaşanan krizlerin, Kürt sorununun çözümünün ertelenemeyecek kadar acil olduğunu gösterdiğini söyleyen Öcalan, dış müdahalelerle bu tür sorunların kangrenleştiğini ifade etti. Barışın ve istikrarın sağlanması için ciddi bir çabanın gerekliliğine işaret etti.

Devlet ve Siyasetle Diyalog

Öcalan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürece güç verdiği yeni paradigmayı desteklediğini belirterek, bu sürece katkı sunmaya hazır olduğunu dile getirdi. Öcalan, pozitif çözüm önerilerinin devlet yetkilileri ve siyasi çevrelerle paylaşılacağını ifade etti.

Demokratik Dönüşüm ve Barış

Abdullah Öcalan, sürecin yalnızca Kürt sorununa çözüm getirmekle kalmayacağını, Türkiye için demokratik bir dönüşümün kapılarını aralayacağını vurguladı. Devrin Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devri olduğunu söyledi.

DEM Parti’nin Açıklaması

DEM Parti adına açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, Öcalan’ın görüşmelerde sunduğu değerlendirmelerin önemine vurgu yaparak şunları ifade etti:

“Sayın Abdullah Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini kapsamlı bir şekilde sunmuştur. Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek ve Ortadoğu’da barışı sağlamak için bu sürecin ertelenemez olduğunu ifade etmiştir.”

Açıklamada ayrıca, görüşmenin detaylarının ve sürecin gelişim aşamalarının daha sonra yapılacak bir basın toplantısıyla paylaşılacağı belirtildi.

Görüşme Nasıl Şekillendi?

Bu görüşme, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’de yaptığı çağrı ve Adalet Bakanlığı’nın izniyle gerçekleşti. Bahçeli, çözüm sürecine yönelik olarak, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın terör örgütü PKK’nın silah bırakması yönünde bir çağrı yapmasının önemine dikkat çekmiş ve bu konuda inisiyatif alınmasını istemişti.

DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, bu süreçte heyet olarak görevlendirilmiş ve İmralı’da Öcalan ile görüşmüştü.

Sürecin Devamında Neler Bekleniyor?

DEM Parti’nin ilerleyen günlerde yapacağı basın toplantısıyla görüşmeye dair daha kapsamlı bilgi vermesi bekleniyor. Abdullah Öcalan’ın sürece dair sunduğu önerilerin nasıl bir etki yaratacağı ve çözüm sürecine nasıl yansıyacağı merakla takip ediliyor. Görüşmeye dair gelişmeler, Türkiye’nin siyasi atmosferinde önemli bir gündem oluşturmaya devam edecek.

Kaynak : PHA