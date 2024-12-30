Türk savunma sanayinin kabiliyetlerini daha da ileriye taşıyacak yeni HÜRKUŞ’a yönelik çalışmalarda bir test daha başarıyla sonuçlandı.

3 Mayıs 2021 tarihinde başlayan proje kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ederek yer test faaliyetleri sürüyor.

Akıncı üssünden kalkarak gökyüzü ile buluşan HÜRKUŞ, 20 dakikalık uçuşta 6 bin 500 feet irtifaya ve 140 knot hıza ulaştı.

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal! ????????Pilotlarımızın eğitimi için Hava Kuvvetlerimize teslim edilecek olan HÜRKUŞ uçuşunu başarıyla tamamladı.✅6.500 feet irtifa✅140 knot hız✅20 dakika uçuş süresiHedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. ✈️ pic.twitter.com/12ZU8hPqoP— Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) December 30, 2024 GAP Eylem Planı tanıtıldı

Söz konusu uçuşa yönelik Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HÜRKUŞ’un ilk uçuşunu izlemenin tarif edilemez bir gurur ve anlam dolu bir an olduğunu kaydederek, sosyal medya hesabından o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bu arada TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü'nün kızı tarafından çizilen resmin de bu uçakta yer alması da duygusal bir simgesi oldu.

ANKARA (İGFA)