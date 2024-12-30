Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri 5 Ay Boyunca Çalıştı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında sahte bungalov ev kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yapan bir şebekeyi deşifre etti. Beş ay süren titiz çalışmanın ardından, ekipler "Bungalov Sarmalı" adı verilen bir operasyon düzenledi.

9 İlde Eş Zamanlı Baskınlar

Operasyon, Diyarbakır merkezli olmak üzere İstanbul, Gaziantep, Adana, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri ve Konya’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alınırken, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 11 milyon lira olan 6 otomobil ve motosiklete el konuldu.

Yüzlerce Vatandaş Mağdur Edildi

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerinde banka ve ödeme kuruluşları ile kripto para şirketlerindeki hesapları kullandıkları belirlendi. Bu hesapların toplam işlem hacminin 2 milyar 147 milyon 983 bin 109 lira olduğu tespit edildi. Şebekenin Türkiye genelinde yüzlerce vatandaşı mağdur ettiği ortaya çıktı.

12 Kişi Tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 5’i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, hakimliğe sevk edilen 12 kişi tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : PHA