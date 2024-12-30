İstanbul Emniyeti: "Yasaklı Yayın ve Dijital Materyallere El Konuldu"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, operasyonlar İstanbul’un beş ilçesi ile Adana, Diyarbakır ve Mersin’de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Baskın düzenlenen adreslerde yasaklı olduğu belirtilen yayınlar, bir airsoft tabanca ve çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Albashir’e Lojistik Destek Verdikleri İddiası

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin, 13 Kasım 2022 tarihinde Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırının faillerinden Ahlam Albashir’in Türkiye’ye geçişini ve barınmasını sağlamak üzere lojistik destek verdikleri iddia edildi. Söz konusu saldırı, 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 99 kişinin ise yaralanmasına yol açmıştı.

İstiklal Saldırısına İlişkin Ceza

Saldırı sonrası yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan 15’i tutuklu, toplam 36 sanığın davasında önemli cezalar verilmişti. Saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir, “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma”, “tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme” ve “tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme” suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Terörle Mücadele Sürecek

Emniyet yetkilileri, benzer saldırıların önlenmesi için operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtirken, güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kararlılığını vurguladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak : PHA