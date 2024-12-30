"Terörü Kaynağında Yok Etmeye Devam Edeceğiz"

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadele operasyonlarının hız kesmeden sürdüğü vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

Hedef: Sürekli ve Kararlı Operasyonlar

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelede "süratli ve sürekli operasyon" stratejisi vurgulanarak, operasyonların hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kararlılıkla devam edeceği belirtildi. MSB, terörü kaynağında yok etme prensibiyle hareket ederek Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden unsurların etkisiz hale getirilmesinde kapsamlı ve çok boyutlu operasyonlar yürütmeye devam edeceğini bildirdi.

Güvenlik Uzmanlarından Destek

Uzmanlar, MSB'nin operasyonlarını Türkiye'nin sınır güvenliği açısından kritik bir adım olarak değerlendiriyor. Fırat Kalkanı bölgesindeki operasyonun Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinin hareket alanını daraltmayı amaçladığı, Pençe-Kilit Operasyonu’nun ise Irak'ın kuzeyinde terör yuvalarını etkisiz hale getirmek için başlatıldığı ifade ediliyor.

Kaynak : PHA