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Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10’u sokak satıcısı 21’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kilo 476 gram skunk, 9 kilo 868 gram esrar, 190 gram metamfetamin, 902 gram bonzai, 8 gram eroin ve 684 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bu kapsamda ekiplerce gerçekleştirilen operasyonların bir haftalık bilançosu açıklandı.

Şanlıurfa’da İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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