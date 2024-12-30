Adıyaman Örenli Mahallesi’nde kalıcı ve güvenli deprem konutlarına yerleşen Mustafa ve Fatma çiftini ziyaret eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, burada ailenin sevincine ortak oldu.

Mustafa ve Fatma çiftini ziyaret ederek, konutlarında mutluluklarına ortak olarak evlatları olan Mehmet’in güler yüzü ve ailenin yaşadığı mutluluğu paylaşan Milletvekili Alkayış, bu duygu dolu anların kendilerini daha çok çalışmaya sevk ettiğini ifade etti.

Adıyaman’ın istikbali için bugüne kadar yapılan çalışmaların sağlam bir temel oluşturduğunu, bundan sonraki çalışmaların da bu sağlam temel üzerinde ilerleyeceği bilgisini veren Alkayış, Adıyamanlı vatandaşlara güvenini ve huzurunu sağlayacak sağlıklı bir ortam hazırlamanın kendileri için en önde gelen gayelerden biri olduğunu vurguladı.

Milletin her zaman yanında olduklarını, bu yaraları birlikte saracaklarını ve geleceğe hep birlikte umutla bakacaklarını belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Alkayış, elbirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda Adıyaman'ın eskinden daha güzel bir hâle geldiğini göreceğimizi söyledi.

Kalıcı konutlarına yerleşen Mustafa ve Fatma çiftini ziyaret ettiğini ve onların ailelerine sağlıklı ve huzurlu nice seneler temenni ettiğini dile getiren Milletvekili Alkayış, söz konusu Adıyaman olunca hiçbir engelin kendilerini yıldıramayacağını söyledi.



Kaynak : PHA