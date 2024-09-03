Yumaklı, paylaşımında, “Bereketli Anadolu’nun lezzetli ürünlerinin ünü ülkemiz sınırlarını aşmaya devam ediyor” ifadesini kullanarak, Türkiye'nin tarım ürünlerinin uluslararası alanda giderek daha fazla tanındığını vurguladı.

Ayrıca, “Çok kısa zaman sonra listeye yenileri de eklenecek” diyerek, bu başarıların devam edeceğine dair müjde verdi.

​​​​​​​Bu tescil, Türkiye’nin tarım ürünleri alanında AB standartlarına uygunluğunu ve uluslararası pazarda rekabet gücünü artırma yolundaki ilerlemesini gösteriyor. Bakan Yumaklı'nın açıklaması, Türkiye'nin tarım ürünlerinin global arenada daha fazla tanınacağına ve yer alacağına dair bir sinyal sunuyor.

Kaynak : PHA