Erdoğan, toplantılarda vatandaşların ihtiyaç, talep ve sorunlarını birebir dinlendi.

Toplumun her kesimini kucaklayan bu toplantılar, Devlet ile vatandaş arasında etkili bir iletişim köprüsü kurmayı amaçlanırken Vali Vekili Erdoğan, halk buluşmalarında vatandaşlardan gelen isteklerin titizlikle değerlendirileceğini ve imkanlar doğrultusunda gereken adımların atılacağını belirtti.

Erdoğan, “Dualarını ve desteklerini aldığımız hemşerilerimizin sorunlarına kulak vermeye, taleplerine çözüm üretmeye gayret gösterip halk buluşmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Bu yaklaşım, vatandaşların devletle olan ilişkilerini güçlendirirken, sorunlarına hızlı ve etkili çözümler üretilmesini sağlıyor."dedi.

Kaynak : PHA