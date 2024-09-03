Adıyaman temsilcileri, 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya ulaştı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, bu başarıların kendilerini gururlandırdığını belirtti. Keleş, “Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası yarışmasına katılan Adıyamanlı sporcularımızın elde ettiği başarılar göğsümüzü kabartıyor.

Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Elde ettiğimiz 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan sporcularımızı, ailelerini ve antrenörümüzü tebrik ederim. Ayrıca Yasin Emirkan Aksoy baraj puanı atarak Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) girmeye hak kazanmıştır. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İl Müdürü Fikret Keleş, sporcuların her yıl daha büyük başarılar elde ederek ailelerini ve Adıyaman’ı gururlandırdığını ifade etti. “Her atışında hedefi 12’den vurmayı başaran sporcularımızın elde ettiği Türkiye şampiyonluklarını her yıl daha da ileriye götürerek rekor üstüne rekor kırmaları bizleri mutlu ediyor. Adıyaman’ı başarıyla temsil eden sporcumuza, antrenörümüze ve destek olan ailesine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye ekledi.

Yusuf Tekdal, Havalı Silahlar tabanca disiplininde minik erkekler kategorisinde Türkiye birincisi olurken, Havalı Silahlar Tüfek disiplininde Türkiye ikincisi oldu. Ahmet Muhammed Tekdal, Ateşli Silahlar 50 metre yat atışlarında genç erkekler kategorisinde Türkiye birincisi, 50 metre 3x20 atışları kategorisinde ise Türkiye üçüncüsü oldu. İkbal Tekdal, Havalı Silahlar Tüfek disiplininde minik bayanlar kategorisinde Türkiye ikincisi, Yasin Erenalp Deneri ise Havalı Silahlar Tüfek disiplininde minik erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Kaynak : PHA