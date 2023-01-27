Tahran saatiyle saat 08:30'da gerçekleştirilen Büyükelçilik binasına düzenlenen saldırıda kalaşnikof tüfekli saldırganın kontrol noktasını aşarak koruma müdürünü öldürdüğü bildirildi.

İran merkezli haber ajansı Tasnim'in aktardığı habere göre, olayda saldırıyı önlemeye çalışan büyükelçiliğin 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığı, durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve olayla ilgili ayrıntıların açıklanacağını duyurdu.

Tahran polisi, saldırganın yakalandığını bildirdi.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, saldırıyı lanetledi.

https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1618870590366183424

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Şehit kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınları ile Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir" ifadelerine yer verdi.