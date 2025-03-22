Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ev sahipliğinde Çeşmi Cihan Salonu’nda gerçekleşen iftar programına Adıyaman il protokolü, önceki dönem milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, belediye ve il genel meclis üyeleri, oda ve dernek başkanları, basın mensupları, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“Birlik soframızda hep birlikteyiz”

İftar programında konuşan Başkan Abdurrahman Tutdere, Ramazan’ın birlik ve kardeşlik iklimine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Birlik, beraberlik ve dayanışmamızı pekiştirmek, soframızı büyütmek ve ekmeğimizi bölüşmek için bir araya geldiğimiz bu güzel iftar soframızda sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu mübarek ayın, birliğimize ve kardeşliğimize vesile olmasını diliyorum. 6 Şubat’ta yaşadığımız büyük yıkımın ardından herkes kendi alanında büyük bir mücadele veriyor. Ortak çabayla Adıyaman’ımızı yeniden ayağa kaldıracak, hak ettiği yere ulaştıracağız. Bu süreçte dayanışmaya, ortak akla ve iş birliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.”

“Adıyaman olarak büyük bir aileyiz."

Adıyaman’da birlik ve beraberlik duygusunun önemine dikkat çeken Başkan Tutdere, “Adıyaman Belediyesi olarak halkımızla, siyasi temsilcilerimizle, farklı düşüncelere sahip tüm kesimlerle birlikte çalışmaktan onur duyuyoruz. Çünkü biz biriz, beraberiz; Adıyaman olarak büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin fertleri olarak şehrimizi birlikte ayağa kaldıracağız. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin, sofralarımız bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA