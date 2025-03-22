Başkan Hallaç, "Su, yaşamın vazgeçilmez bir kaynağıdır. Ancak dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan iklim değişikliği, kuraklık ve su kaynaklarının bilinçsiz tüketimi nedeniyle su krizleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle Kâhta’mızda yaşadığımız içme suyu sıkıntısı, hepimize suyu daha dikkatli ve tasarruflu kullanmamız gerektiğini hatırlatıyor.

Belediye olarak, su kaynaklarımızı daha verimli kullanmak ve altyapımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni su kaynakları oluşturmak, kayıp-kaçak oranlarını düşürmek ve suyun her damlasını korumak için projeler geliştiriyoruz. Ancak, bu mücadelede en büyük gücümüz halkımızın duyarlılığı ve desteğidir. Her bir vatandaşımızın su tasarrufuna katkı sağlaması, geleceğimiz için büyük bir fark oluşturacaktır. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimi suyu bilinçli kullanmaya ve israfı önlemeye davet ediyorum. Unutmayalım, su hayattır ve tasarruf, sürdürülebilir bir gelecek için en önemli adımlardan biridir."

Kaynak : PHA