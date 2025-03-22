Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında kurulacak olan bu istasyon, bölge halkı ve sanayi esnafı için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahta'da düzenlediği mitingde ilçeye araç muayene istasyonu yapılacağı müjdesini vermişti. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ın girişimleri, yapılan istişareler ve toplantılar sonucunda bu projeye start verildi. İstasyon, Küçük Sanayi Sitesi yanındaki 5.000 metrekarelik bir alanda hizmet verecek.

Başkan Hallaç: İlçemiz için büyük bir kazanım

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, sabit araç muayene istasyonunun ilçeye kazandırılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Başkan Hallaç, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde ilçemizde bir sabit araç muayene istasyonunun kurulması için söz vermişti. Kahta’da böyle bir istasyonun olmaması büyük bir sorun teşkil ediyordu. İlçemizde çok sayıda traktör, kamyon ve hususi araç bulunuyor. Ancak araç sahipleri, muayene için genellikle Adıyaman merkez ve çevre ilçelere gitmek zorunda kalıyordu. Bu durum, sanayi esnafımız için de ekonomik kayıplara yol açıyordu. Kurulacak olan bu istasyon, hem araç sahiplerine hem de sanayi esnafımıza büyük fayda sağlayacaktır."

Başkan Hallaç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, ilçeye hayırlı olsun dedi.

Kaynak : PHA