Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, dünkü seviyeye göre yüzde 5,8 azalarak 1 milyar 663 milyon 982 bin 571 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 06.00-07.00 ve 17.00-18.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük ise saat 12.00'de 1400 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 31 lira 83 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 34 lira 87 kuruş olarak hesaplandı.

Güncel olarak spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1050 lira seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak : PERRE