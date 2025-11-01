Kurduğu Thodex isimli kripto para borsasıyla çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Özer'in şirketi, 400 bin lira sermayeyle kurulmuş ve müşterileri hileli işlemlerle mağdur ettiği belirtilmişti.

Yargılama ve Cezalar

Hakkında 'örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası talep edilen Özer, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanıyordu. Diğer 21 sanık hakkında ise 12 bin 164'ten 40 bin 562 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Yerel mahkemenin kararını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, Özer'in 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan tahliyesine hükmederken, diğer suçlardan tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bunun ardından yargılama yeniden başlatıldı.

Özer, bu sabah Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ndeki tek kişilik odasında banyoda asılı olarak bulundu. Görevlilerin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

