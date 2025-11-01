Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan, Turkcell Global Bilgi yönetiminden henüz resmi açıklama yapılmadığı bildirildi.

Olay sırasında güvenlik görevlilerinin müdahalesi, basın mensuplarına zor anlar yaşattı. Çalışanlar, 6 Şubat depremi sonrası hâlâ devam eden zorluklarla mücadele ettiklerini belirterek, işten çıkarmaların kendilerini psikolojik olarak olumsuz etkilediğini ifade etti.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ASSİTT Çağrı Merkezi'nde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) bölümünde görev yapan 100'den fazla çalışan, ihaleyi kazanan Turkcell Global Bilgi tarafından işten çıkarıldı. İşten çıkarılan çalışanlar, bilgisayarlarını teslim etmek için çağrı merkezi önünde toplanarak, mağduriyetlerini dile getirdi.

